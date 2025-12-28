Baltijas balss logotype
Италии надоела монополия Ryanair, что это значит для пассажиров 0 865

Бизнес
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ирландский перевозчик обосновался в малых аэропортах.

Ирландский перевозчик обосновался в малых аэропортах.

40% пассажиров страны летают дешевой авиакомпанией.

Итальянский антимонопольный регулятор наложил штраф в размере 255,7 млн евро на ирландскую авиакомпанию Ryanair за "злоупотребление доминирующим положением" на рынке и препятствование деятельности туристических агентств и посредников.

Согласно пресс-релизу антимонопольного ведомства, с 2022 года компания-лоукостер реализовала "сложную стратегию", направленную на то, чтобы помешать или затруднить турагентствам приобретать авиабилеты на ее сайте.

Сначала Ryanair ввела "систему распознавания лиц для конечных пользователей билетов, приобретенных через агентство на ее сайте", влияя на деятельность посредников. С 2023 года она стала массово удалять аккаунты, связанные с туристическими агентствами, или блокировать их платежные средства.

Ирландская компания также навязывала агентствам партнерские соглашения, ограничивая возможность предоставления рейсов Ryanair вместе с дополнительными туристическими услугами, страховкой или рейсами других авиакомпаний. По данным антимонопольного ведомства, агентства, не подписавшие эти соглашения, подверглись"агрессивной коммуникационной кампании", а Ryanair периодически блокировала их бронирования на сайте.

По данным итальянского регулятора, Ryanair занимает доминирующее положение на рынке регулярных пассажирских авиаперевозок в Италии, что дало авиакомпании значительную рыночную власть. Это в свою очередь позволило компании действовать по большей части независимо от конкурентов и потребителей. Только в апреле 2025 года Ryanair сделала доступным для онлайн-турагентств систему IT-интеграции приложений, что могло восстановить эффективную конкуренцию на рынке туристических услуг.

Помимо штрафа, антимонопольная служба обязала авиакомпанию прекратить все "действия, нарушающие конкуренцию", и воздерживаться от их повторения в будущем.

#Италия #авиация #конкуренция #Ryanair
