Глобальная экономика готовится к «году последствий», когда введенные Дональдом Трампом пошлины начнут непосредственно тормозить мировой ВВП и перегружать европейские порты. Об этом сообщает Bloomberg.

Детали

Основной посыл аналитиков: 2025-й был годом объявления тарифов, а 2026-й станет временем экономической расплаты. Уже сейчас импорт в США упал на 8%, тогда как потоки товаров переориентируются на Индию, Латинскую Америку и Африку. По прогнозам ОЭСР, из-за торговых войн мировое производство может упасть на 0,3%, а инфляция – вырасти. Компании вынуждены массово пересматривать цепочки поставок, чтобы обойти 10-40% пошлины, введенные Вашингтоном.

Пересмотр USMCA: раскол между союзниками

Одним из главных событий года станет обязательный пересмотр торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Администрация Трампа уже дала понять, что не ограничится процедурными моментами.

Практически все заинтересованные стороны призвали к совершенствованию соглашения -– отмечает торговый представитель США Джеймисон Грир.

Однако любые уступки одной стране будут означать убытки для другой, что грозит разрывом стабильных промышленных связей в Северной Америке.

Логистический сектор ожидает «второй удар» из-за возможного массового возвращения судов в Суэцкий канал. Если ситуация с безопасностью позволит отказаться от более длинного маршрута вокруг Африки, рынок мгновенно получит избыток мощностей. Эксперты предупреждают: резкое возвращение флота в Красное море вызовет коллапс и «масштабные проблемы с перегрузкой портов в Европе», подобные заторам времен пандемии.

Убедительные данные по ВВП США, не повлияли на прогноз по ставкам, и инвесторы закладывают в свои оценки примерно еще два снижения ставок ФРС в 2026 году.

"Мы ожидаем, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) пойдет на компромисс по еще двум снижениям на 25 базисных пунктов до 3-3,25%, но считаем риски ниже", - сказал главный экономист Goldman Sachs США Дэвид Мерикл, сославшись на замедление инфляции как на причину такого прогноза.

Евро и фунт стерлингов немного укрепились, достигнув новых трехмесячных максимумов, хотя в течение дня оставались в целом стабильными на уровне 1,180 и 1,3522 доллара соответственно.

По отношению к корзине валют индекс доллара упал до 2,5-месячного минимума - 97,767. Ожидается, что с начала года он потеряет 9,8%, что станет самым стремительным годовым падением с 2017 года. Дальнейшее ослабление в последнюю неделю года приведет к крупнейшему падению с 2003 года.

Доллар пережил бурный год, омраченный хаотичными пошлинами президента США Дональда Трампа, которые спровоцировали кризис доверия к американским активам в начале этого года, а также его влиянием на ФРС, что вызвало опасения по поводу ее независимости.

В отличие от этого, евро вырос чуть более чем на 14% с начала года, что позволяет показать лучшие результаты с 2003 года, пишет издание.

Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил процентные ставки на прежнем уровне и пересмотрел в сторону повышения некоторые прогнозы роста и инфляции, что, вероятно, закрывает возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Трейдеры отреагировали, закладывая в цены небольшую вероятность ужесточения политики в следующем году, что отражает ожидания по Австралии и Новой Зеландии, где такие шаги рассматриваются как повышение ставок.

Это, в свою очередь, поддержало две валюты: австралийский доллар, подорожавший на 8,4% с начала года и достигший в среду трехмесячного максимума 0,6710 доллара, а новозеландский доллар аналогично достиг 2,5-месячного максимума 0,58475 доллара.

Фунт стерлингов вырос более чем на 8% с начала года. Инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии снизит процентную ставку как минимум один раз в первой половине 2026 года и оценивают вероятность второго снижения примерно в 50% до конца года.

Однако большинство валют значительно потеряли позиции по отношению к драгоценным металлам, таким как золото, которое в среду достигло нового рекордного максимума.