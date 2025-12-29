Baltijas balss logotype
Литва заработает 150 млн евро на транзите российского газа: Вильнюс подписал новый договор с «Газпромом»

Бизнес
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
ФОТО: dreamstime
ФОТО: dreamstime

В связи с истечением 1 января 2026 года срока действия 10-летнего договора о транзите российского природного газа через территорию Литвы, российская и литовская госкомпании подписали новое соглашение.

В следующем году доходы Литвы от этого транзита составят порядка 30 млн евро – это более чем вдвое больше, чем по нынешнему договору.

Договор сроком на пять лет заключили литовский оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».

«Условия предоставления новых услуг по транзиту установлены на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Цены на услуги устанавливаются Государственным советом Литвы по регулированию энергетики; на 2026 год допустимый уровень доходов определён в размере около 30 млн евро», — сообщила компания Amber Grid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Если за год литовцы планируют получить от россиян 30 млн евро, то за пять лет можно прогнозировать доходы в размере 150 млн евро.

Газ будет поставлять из «материковой» России через территорию Литвы в российский анклав – Калининградскую область.

Согласно сообщению компании, в период действия договора обеспечивается возможность использования мощностей в размере 10,5 млн кубометров в сутки (или в энергетических единицах — 111,3 ГВтч) в точке выхода в Калининградскую область.

#транзит #Литва #энергетика #Газпром #экономика #Россия
Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го декабря

    Упс.

    0
    2
  • 010725
    010725
    29-го декабря

    Теперь Литве - хана. Заклюют санкциями "за поддержку России во время полномасштабной неспровоцированной агрессии против миролюбивой Украины". Премьера и президента - тюрьму. Правительство - в Максиму, кассирами. Саму Максиму заберет Трамп.

    21
    4
  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Если бы не наши дебилы у власти, Инчукалнс, как резервное хранилище зарабатывал в разы больше

    88
    1
  • OI
    Olegs Ivanovs
    Дед
    29-го декабря

    А нам пох.... Пляшем.

    24
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Дед
    30-го декабря

    А ведь могли бы заработанные деньги отправлять на Украину. Вот же лошары.

    4
    7
Читать все комментарии

