В связи с истечением 1 января 2026 года срока действия 10-летнего договора о транзите российского природного газа через территорию Литвы, российская и литовская госкомпании подписали новое соглашение.

В следующем году доходы Литвы от этого транзита составят порядка 30 млн евро – это более чем вдвое больше, чем по нынешнему договору.

Договор сроком на пять лет заключили литовский оператор системы передачи газа Amber Grid и российский энергетический гигант «Газпром».

«Условия предоставления новых услуг по транзиту установлены на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Цены на услуги устанавливаются Государственным советом Литвы по регулированию энергетики; на 2026 год допустимый уровень доходов определён в размере около 30 млн евро», — сообщила компания Amber Grid через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Если за год литовцы планируют получить от россиян 30 млн евро, то за пять лет можно прогнозировать доходы в размере 150 млн евро.

Газ будет поставлять из «материковой» России через территорию Литвы в российский анклав – Калининградскую область.

Согласно сообщению компании, в период действия договора обеспечивается возможность использования мощностей в размере 10,5 млн кубометров в сутки (или в энергетических единицах — 111,3 ГВтч) в точке выхода в Калининградскую область.