Bank of America представил рейтинг самых эффективных инвестиций в 2025 году. Второй год подряд лучший результат показало золото, подорожавшее с начала года на 65% и вдвое обогнавшее инвестиции в более рисковые акции развивающихся стран. В России покупка благородного металла принесла менее 30% дохода, но даже такого результата стало достаточно, чтобы возглавить локальный рейтинг лучших инвестиций. В 2026 году аналитики ждут продолжения роста и не исключают достижения уровня $5 тыс., что предполагает рост еще на 14%.

Второй год подряд рейтинг самых эффективных инвестиций, составляемый аналитиками американского банка Bank of America (BofA), возглавило золото. За неполные 12 месяцев, закончившихся 17 декабря, оно подорожало почти на 65%, более чем вдвое улучшив результат 2024 года. Вторую и третью строчки рейтинга заняли индексы акций развитых стран без США и Канады (MSCI EAFE) и развивающихся стран (MSCI EM), они прибавили за неполный год около 30%. На четвертом месте с результатом 15,7% разместился американский индекс S&P 500. Замыкают пятерку лучших инвестиционных решений высокодоходные облигации (Global High Yield), вложения в которые принесли доход в размере 10,2%. Остальные активы из рейтинга — облигации инвестиционного уровня, US Treasuries (UST), сырье, наличность или фонды денежного рынка, а также фонды недвижимости (REITs — Real Estate Investment Trust) — принесли инвесторам 3,5–10%.

Сильнее за последние полвека стоимость золота росла лишь один раз — в 1979 году на 126%, до $512 за унцию. Тогда взлет был связан с ростом мировой инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного иранской революцией, а также из-за возросших геополитических рисков в связи с началом военной кампании СССР в Афганистане. «Высокая инфляция, геополитическая неопределенность и спекулятивный ажиотаж сформировали мощный тренд. Цена золота совершила исторический рывок: с $226 в 1979 году до пика выше $850 в январе 1980 года»,— отмечает CEO сервиса по покупке драгметаллов Moneymatika Максим Мольдерф.

Повышение цены золота в 2025 году было вызвано набором фундаментальных и спекулятивных причин. Уже в начале года рынок видел, что экономика США замедляется, а пространство для жесткой политики ФРС ограничено масштабами огромного бюджетного дефицита и необходимостью рефинансировать большие объемы займов. В таких условиях, как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, заранее начали формироваться ожидания более низких ставок, еще до фактических решений, и именно они заложили базовый спрос на золото как на защиту от будущих шагов ФРС и снижения реальной доходности.

В первые весенние месяцы на котировки повлияли и геополитические факторы во главе с развернутой президентом США Дональдом Трампом тарифной войной с основными торговыми партнерами. В таких условиях выросли риски фрагментации мировой экономики, что неизбежно вылилось бы в рост инфляции, традиционной защитой от которых выступает золото. Вдобавок к этому из-за непредсказуемости внешней политики президента США во всем мире резко снизилось доверие к долларовым активам, и центробанки, в первую очередь развивающихся стран, активизировали замещение в своих резервах гособлигаций США физическим металлом. По данным World Gold Council (WGC), за девять месяцев 2025 года мировые ЦБ купили в резервы 633 тонны золота. В итоге в начале апреля цена золота впервые в истории достигла уровня $3,5 тыс. за унцию, прибавив с начала года более 30%.

После такого ралли рынок взял закономерную паузу и на протяжении четырех месяцев, с середины апреля по середину августа, котировки держались в узком коридоре $3,12–3,3 тыс. за унцию. Данной передышке способствовали пауза в действии тарифов, которую взяли США, а также начало переговоров администрации Белого дома с ключевыми торговыми партнерами. В этот период, как отмечает Алена Николаева, рынок временно перестал закладывать резкое и быстрое снижение ставок центральными банками. Данные по инфляции стабилизировались, доллар и реальные доходности несколько успокоились. Но так как долговые проблемы США никуда не делись, бюджетный дефицит оставался устойчиво высоким, фундаментальных причин для разворота цен на рынке золота не было.