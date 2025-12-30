Baltijas balss logotype
Беларусь могла бы заработать на калии до полумиллиарда долларов, но мешает логистика 0 1186

Бизнес
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей удобрений в мире.

"Беларуськалий" - один из крупнейших производителей удобрений в мире.

Сегодня поставки идут через Россию, но именно там находится главный конкурент - "Уралкалий".

Калий - один из важнейших экспортных товаров Беларуси. До 2020 года страна занимала лидерские позиции в поставках на мировом рынке . "Мы имели до 20%, - говорит экономист и академический директор исследовательского центра Beroc Лев Львовский. - Сейчас доля упала до 6%. И больше всего ударили литовские санкции, поскольку поставки шли через Клайпедский порт. На втором месте - европейские санкции, на третьем - американские".

Экономический обозреватель и главный редактор издания Plan B Ольга Лойко подчеркивает, что экспорт калия- комплексный вопрос, который не решается только американскими санкциями.

"Большее значение имеют европейские ограничения, - говорит она. - В ЕС шла треть поставок, и это был самый выгодный рынок. Плюс белорусский калий был завязан на литовский транзит: поставки через Клайпедский порт - это самое выгодное плечо, там есть и мощности. В терминал в Клайпеде в свое время вложили 30 млн долларов. Себестоимость добычи калия в Беларуси не настолько низкая, чтобы пренебрегать логистическими издержками".

Беларусь официально закрыла данные по ключевым экспортным статьям, в том числе по калию, после введения санкций в 2021 году. "Наша Нiва" получила доступ к закрытым данным, из которых видно, что санкции повлияли на поставки. Так, в 2021 году "Беларуськалий" заработал 3,06 млрд долларов, в 2022 - 1,95 млрд, в 2023 - 2,44 млрд долларов. Частичное восстановление в 2023 году стало возможным после того, как удалось выстроить новую логистику через Россию.

По словам Львовского, американские санкции прежде всего затрагивали транзакции: банки не хотели связываться с такими платежами, в итоге повышались транзакционные издержки. Также было сложнее покупать оборудование, для этого начали использовать фирмы-прокладки.

По оценке экономиста, снятие американских санкций поможет заработать "Беларуськалию" от 100 до 500 млн долларов в год. Банки, по мнению Львовского, довольно быстро отреагируют на изменения: достаточно будет лишь сопроводительного письма со ссылкой на изменения в американском законодательстве. "Этот вопрос будет решен за месяц-два", - считает эксперт.

Гораздо больше времени может понадобиться, чтобы вернуть свои позиции на мировом рынке, отмечает Ольга Лойко. "Кроме того, цены заметно упали", - подчеркивает она.

Опрошенные эксперты подчеркивают, что без отмены европейских санкций, особенно решения Литвы, восстановить прежние поставки калия невозможно.

"Главная проблема - дорогая логистика, - говорит Львовский. - И эта проблема не решается. Сегодня поставки идут через Россию, но именно там находится главный конкурент "Беларуськалия" - "Уралкалий", это существенно ограничивает белорусский экспорт. Кроме того, поставки осложнены занятостью российских сетей: по железной дороге идут военные грузы".

Ольга Лойко полагает, что при желании можно найти способ обойти ограничения: "Не хотите, чтобы в Литву приехал белорусский калий? Хорошо, туда поедет американский калий. Это сложно формализовать, но ничего невозможного нет. Тем более это дискуссионный вопрос, что является общеевропейскими санкциями, а что - трактовкой литовской стороны. Звучат мнения, что транзит калия возможен даже в нынешних условиях. Так что если все стороны - Беларусь, Литва и США - будут заинтересованы, найдется юридический способ это формализовать, и поставки возобновят".

Главный советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис заявил, что транзит белорусского калия может быть увязан с размещением в Литве дополнительного американского военного контингента - если удобрения пойдут на американский рынок, Литве придется учитывать интересы США в дальнейшем.

При этом премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страна не ослабит санкции в отношении белорусских удобрений: "Если мы не будем идти дальше и усиливать санкции и жесткий подход к агрессору, это будет плохо. Возможно, США окажут давление, но я думаю, что мы здесь будем непреклонны".

Ругинене подчеркнула, что она выступает за еще более жесткие санкции в отношении и Беларуси, и России.

Изображение к статье: Зарплаты в Латвии продолжат расти быстрее инфляции — прогноз аналитиков

