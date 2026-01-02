Baltijas balss logotype
В прошлом году Латвия экспортировала в Финляндию пиротехники на три евро 0 1068

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году Латвия экспортировала в Финляндию пиротехники на три евро

Согласно информации Центрального статистического управления, в течение 10 месяцев прошлого года Латвия экспортировала и импортировала больше всего пиротехнических изделий в и из Литвы.

За 10 месяцев прошлого года пиротехнические изделия были экспортированы на общую сумму 7157 евро. В том числе на сумму 5022 евро – в Литву, на сумму 2132 евро – в Эстонию, а пиротехнические изделия на сумму 3 евро были экспортированы в Финляндию.

В то же время за 10 месяцев прошлого года было импортировано пиротехнических изделий на общую сумму 54 964 евро. В том числе на сумму 33 146 евро — из Литвы, а на сумму 21 818 евро — из Польши.

#импорт #Эстония #Литва #Финляндия #евро #торговля #Латвия #экспорт #статистика
Редакция BB.LV
