После небольшого, но стабильного роста в 2025 году туристическая отрасль смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Латвия привлекает гостей, но они проводят здесь слишком мало времени. Отрасль, приносящая экономике миллиард, всё ещё борется за признание. Эксперты предупреждают: если туризм останется лишь «историей про Ригу», Латвия потеряет и гостей, и деньги, сообщают Новости ТВ3.

Путешествия вновь оживились, но правила игры изменились. Люди ищут не просто место назначения, а наполнение. И туристической отрасли Латвии придётся доказать, что здесь действительно есть что делать — дольше, чем один день.

2025 год был полон противоречивых ощущений, утверждают эксперты туризма. Всё начиналось с больших надежд, связанных с чемпионатом Европы по баскетболу, ожиданиями летнего сезона и новым видением руководства Латвийского агентства инвестиций и развития. Общее настроение было обнадёживающим.

«Есть сегменты и области, где всё шло хорошо, а где-то — не так уж и хорошо. Конечно, статистика показывает, что количество туристов увеличивается, растут и расходы иностранных туристов — это хорошо. Но предприниматели говорят, что у нас есть и способность, и возможности обслуживать иностранных гостей на гораздо более высоком уровне, чем мы это делаем сейчас», — отмечает исследователь туризма, председатель правления Ассоциации туристических агентств и операторов Латвии Эрик Лингеберзиньш.

«У нас идёт диалог с отраслью, и она сравнивает себя с 2019 годом. Если смотреть на рост, мы очень близки к этим показателям. Мы немного отстаём по количеству проведённых ночей по сравнению с 2019 годом. Но надо помнить, что вся отрасль переориентируется», — говорит представитель Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Вита Балоде-Андруса.

Последние пять лет стали травматичными для отрасли. Предпринимателям пришлось преодолевать одну кризисную ситуацию за другой. Необходимо было переориентироваться на другие рынки — Польшу, Испанию, Италию. И в прошлом году это удалось. Латвию посетили более миллиона иностранных гостей — меньше, чем в 2019 году, но больше, чем в 2024-м.

«Надо понимать, что на туризм влияет геополитическая ситуация в мире. Мы по-прежнему видим, что Западная Европа боится к нам ехать», — признаёт председатель правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии Андрис Калниньш.

Что принесёт текущий год, эксперты туризма прогнозируют с осторожностью. Это будет зависеть от совокупности факторов. В том числе — от покупательной способности европейцев и развития войны в Украине.

«Мы хотели бы работать с США и Японией. Это два рынка, на которые мы смотрим, но “продавать” нужно весь регион вместе. Здесь мы будем сотрудничать с Литвой и Эстонией. А вот новые рынки, на которых сосредоточим внимание в следующем году — Польша и Испания», — говорит представитель LIAA.

В Латвии действительно есть чем заняться! Но об этом нужно рассказывать! Сейчас иностранные туристы приезжают к нам на очень короткий срок — проводят здесь менее двух ночей.

«У нас всё слишком сконцентрировано в Риге, в столице. Мы не умеем “продать”. Например, сейчас люди приезжают на Рождественскую ярмарку. Один день — там, другой — прогулка по Риге. Если не выехать за пределы города, то нет особой причины оставаться дольше», — говорит председатель правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии.

Также опрошенные туристы признали: Рига красивая, но желания оставаться надолго не возникает.

«Здесь лучшая рождественская ярмарка. Латвия — новая страна для нашей семьи. Здесь очень красиво. И цены не слишком высокие. Но я не знаю, приеду ли сюда ещё. Скорее всего — нет. Но другим — посоветую», — сказал турист из Великобритании Ли.

«Я приехал из Бельгии, потому что там учусь. Это было отличное решение — приехать сюда. Прекрасный город! Это прозвучит ужасно, но я ни разу не был в Риге, хотя живу в Литве. Думаю, Рига может конкурировать с крупнейшими городами Европы», — считает турист из Литвы Довидас.

В прошлом году туристы принесли Латвии примерно 1,5 миллиарда евро.

«К сожалению, мы видим, что ни у чиновников, ни у политиков нет настоящего понимания входящего туризма как экспортной отрасли. Всем кажется, что экспорт — это когда срубил дерево, вывез за границу, получил деньги. Вот это — настоящий экспорт. А то, что здесь предоставляют услуги, и люди оставляют деньги — это не до конца понимают, трудно объяснить. Если мы инвестируем 2–3 миллиона, а получаем взамен больше миллиарда, может, стоит добавить ещё, и получим дополнительно 500 миллионов?» — предлагает председатель правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии.

Однако финансирование привлечения иностранных туристов в этом году сокращено. Если в прошлом оно превышало три миллиона евро, то в этом — около двух с половиной. Для сравнения: в Литве и Эстонии оно в три–четыре раза больше.

«Считаю, это послание, пожелание Министерству экономики в новом году — думать в категории, что инвестиции в маркетинг туризма намного меньше того, что мы получаем в ответ. Мы говорим о нескольких миллионах на маркетинг, а отдача — объём, который мы получаем обратно — один миллиард», — отмечает председатель правления Ассоциации туристических агентств и операторов Латвии.

Отрасль уверена: если бы бюджет на маркетинг туризма был увеличен, экономика получила бы гораздо больше. Заполняемость гостиниц, число туристов в регионах, туризм в несезон, крупные мероприятия, деловой и конференц-туризм — это возможности, потенциал которых пока не использован полностью.

