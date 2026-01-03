Латвийскую экономику в этом году ожидают осторожно позитивные тенденции, в том числе стабилизация инфляции и рост зарплат, однако внимание требует чрезмерно большая роль государства в экономике и недостаточно быстрый рост, сообщил агентству LETA экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.

По оценке экономиста, тремя факторами, которые позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на следующий год, являются стабильность цен, более благоприятная внешняя среда и рост благосостояния общества.

Он указывает, что Совету Европейского центрального банка (ЕЦБ) удалось вернуть инфляцию в еврозоне к целевому уровню — 2% в год, и это оптимальный показатель для экономического развития. Период высокой инфляции преодолён, компаниям и жителям больше не нужно беспокоиться о слишком быстром росте цен и обесценивании денег. Поэтому также нет оснований ожидать существенных изменений процентных ставок в ближайшее время, что подтверждают комментарии членов Совета ЕЦБ за последние месяцы.

В Латвии же инфляция сейчас и, как ожидается, в ближайшие годы всё ещё будет немного выше 3%. Быстрый рост зарплат удорожает трудоёмкие услуги, а цены на продукты в сегменте дешёвых брендов в Латвии остаются высокими. Хотя в последние месяцы цены на продукты под влиянием глобального снижения немного уменьшились и в Латвии, эта тенденция всё ещё остаётся хрупкой.

Экономист подчёркивает, что в следующем году предстоит ещё много сделать, чтобы усилить конкуренцию между розничными торговцами. Ранее слабая конкуренция наблюдалась и среди коммерческих банков, из-за чего кредиты были дорогими, а условия их получения — жёсткими. 2025 год стал переломным в этой сфере — теперь кредитование поддерживает экономику, а не следует за ней, что сулит более высокие инвестиции и экономическую активность в будущем.

Также Краснопёров указывает, что негативное влияние начавшейся с громких заявлений торговой войны на глобальную экономику оказалось меньшим, чем ожидалось.

Кроме того, растёт благосостояние общества. Средний рост зарплат в Латвии ожидается на уровне около 8% в год, что как минимум в два раза быстрее инфляции. Это означает больший материальный достаток и возможность приобретать всё больше товаров и услуг. Уровень безработицы также останется низким, что делает рынок труда благоприятным для работников, заставляет предпринимателей активнее внедрять решения по автоматизации, а государственной политике — активизировать внутренние трудовые резервы.

В то же время экономист подчёркивает и две проблемы, которые предстоит решать — чрезмерно большая роль государства в экономике и недостаточно быстрый экономический рост.

Краснопёров объясняет, что за последние шесть лет государственный сектор существенно увеличил свою долю в экономике Латвии. До пандемии Covid-19 государственные расходы составляли 40% от объёма экономики, теперь — уже 46%, и рост значительно превышает тот уровень, который мог бы быть оправдан нуждами обороны.

"Рост государственных расходов мог бы быть желательным в периоды экономических кризисов (например, во время пандемии или в 2022 году на фоне резкого роста цен на энергоресурсы), но не сейчас. Также не стоит мириться с ежегодным дефицитом бюджета на уровне или даже выше 3% от объёма экономики", — заявляет экономист, поясняя, что чрезмерный дефицит бюджета увеличивает государственный долг и расходы на его обслуживание — каждый год приходится выделять сотни миллионов евро на процентные выплаты по долгам.

Выбирая между двумя путями сокращения бюджетного дефицита, безусловное предпочтение следует отдать сокращению государственных расходов. Альтернативным решением было бы увеличение налоговой нагрузки, но это отрицательно сказалось бы на экономическом росте.

Краснопёров отмечает, что темпы роста в 1–2% в Европейском союзе и 2–3% в Латвии — это довольно скромный результат.

Сейчас нет экономического кризиса, и Латвия уже не является страной с дешёвой рабочей силой. Экономическое развитие для Латвии — это не просто производить больше того же самого, а движение в сторону создания уникальных, качественных и сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Правительствам следует не управлять этим процессом роста с помощью кип планов, стратегий и чрезмерных механизмов поддержки, а прежде всего — способствовать созданию отличной среды для предпринимательства и жизни, в которой предприниматели и жители захотели бы и могли бы реализовать свои таланты.

На уровне ЕС экономический рост может быть поддержан за счёт единого капитального рынка Европы, который позволил бы вкладывать большую часть сбережений европейцев напрямую в европейские компании, а не в США и других регионах, единого рынка услуг, чтобы больше компаний могли расти за пределами границ государств, получая эффект масштаба, а также за счёт устранения чрезмерных бюрократических барьеров для предпринимательства и трудовой деятельности. Один из шагов в этом направлении — упрощение регулирования банковского сектора, о котором говорилось в 2025 году и которое станет приоритетом ЕЦБ и ЕС в 2026 году.

Краснопёров отмечает, что успехи латвийской экономики значимы, однако следует использовать примеры соседних стран и стремиться к более высоким стандартам качества жизни.