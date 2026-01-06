Япония незаметно делает крупную ставку на Африку. Она рассчитывает возглавить «основанную на правилах» инфраструктуру Индо-Тихоокеанского региона, не требуя от африканских правительств выбирать между Китаем и Западом. Формирующаяся стратегия Токио основана на парадоксальном сочетании – лидерство через стандарты плюс компромиссы на практике. На фоне программы «Америка прежде всего 2.0» и осторожной политики Индии Япония позиционирует себя как источник чувствительной к долгам, ориентированной на совместимость инфраструктуры в Африке. Однако высокая концентрация китайских проектов на континенте будет подталкивать её к неохотному сотрудничеству с активами, связанными с Китаем.

Маловероятно, что африканские правительства откажутся от предложения Японии как от варианта хеджирования. В эпоху «Америка прежде всего 2.0» Токио, возможно, извлекая уроки из опыта первого президентства Трампа, готов утвердить своё лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе, а не ждать, когда Вашингтон задаст темп. Однако те перемены, которые способствуют лидерству Японии, также требуют от самой Японии гибкости. Альянсы меняются, Нью-Дели балансирует между Вашингтоном и Пекином, и Япония, вероятно, в итоге будет вынуждена частично и неохотно сотрудничать с проектами, связанными с Китаем, – не потому, что она рада присутствию Пекина, а потому, что мягкая и жёсткая инфраструктура Китая слишком прочно укоренилась в Африке, чтобы её можно было игнорировать, особенно учитывая центральную роль частного сектора в подходе Японии к взаимодействию с Африкой.

Токио отнюдь не выглядит неподготовленным. Япония создавала концептуальную основу на протяжении почти двух десятилетий, начиная с заявления бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2007 году о стратегической географии Индо-Тихоокеанского региона в парламенте Индии и заканчивая официальным включением Африки в концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» на VI конференции TICAD в Найроби в 2016 году. На этой встрече было обещано выделить около 30 миллиардов долларов на качественную инфраструктуру, устойчивое здравоохранение и стабильность, а также были закреплены принципы устойчивости долга и стандарты как отличительные черты японской стратегии в Африке, что стало противовесом подходу китайской инициативы «Пояс и путь». Эволюция TICAD – совместное взаимодействие с крупными многосторонними организациями и инициативами G7/G20, долгосрочное наращивание потенциала и мобилизация частного капитала – была видна ещё до того, как в этом году начался информационный шум.

Отличие TICAD 9 заключается в архитектуре реализации. Вместо громких заголовков о мегапроектах, которые были характерны для предыдущих конференций, отличительной чертой TICAD 9 является программа расширенной помощи частному сектору Африке (EPSA) совместно с Африканским банком развития – до 5,5 миллиарда долларов США (2026–2028) в сочетании с более сильным упором на льготные условия и на страхование рисков. Это меняет акцент со «сколько» на «на каких условиях», что соответствует проблематике устойчивости долга, которая была менее важна в предыдущих циклах.

TICAD всегда ценили «качественную инфраструктуру», но TICAD 9 продемонстрировала, как Япония намерена финансировать её по доступной цене. В кулуарах Кения привлекла до 25 миллиардов иен с помощью облигаций Samurai, выпущенных при поддержке Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), для снижения стоимости заимствований и борьбы с потерями в электросетях – это наглядный пример снижения рисков финансирования в иенах.

Несколькими неделями ранее Кот-д’Ивуар стал первым суверенным государством к югу от Сахары, выпустившим облигации Samurai на сумму 50 миллиардов иен с маркировкой ESG и гарантией Японского банка международного сотрудничества (JBIC), расширив доступ Африки к японской инвестиционной базе. Предыдущие конференции TICAD редко приводили к таким заметным прорывам, но для TICAD 9 эти прорывы стали важным инструментом.

На фоне перестраивающегося мира логика движения в сторону Африки очевидна. Расширение влияния Пекина в Африке становится всё более заметным. Оно опирается на деятельность Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) и инициативу «Пояс и путь». Совсем недавно, в 2025 году, Китай объявил о снятии всех пошлин на экспорт из 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения. Это предложение снижает сложности при продаже товаров на гигантском рынке, с которым в настоящее время не может сравниться ни один другой партнёр в сопоставимом масштабе. Возможно, это также подрывает влияние тарифных угроз со стороны США. Тем не менее реструктуризация долгов и контроль рисков также стали более актуальными, чем десять лет назад.

Тем временем администрация Трампа перешла к стратегии «торговля, а не помощь», оценивая работу послов США по заключению сделок, продвигая поддерживаемые Корпорацией развития финансирования (DFC) коридоры, например Лобиту, и пересматривая Закон об африканском росте и возможностях (AGOA) в преддверии его истечения в 2025 году. Эти сигналы порождают неопределённость для экспортёров. Россия укрепляет свои позиции в сфере безопасности, одновременно продвигая ядерные мегапроекты. В этой среде многосторонний подход TICAD, чувствительный к долгам, выделяется как альтернатива, которую многие правительства захотели бы включить в свой портфель.

Парадоксально, но принцип «Америка прежде всего» создаёт пространство для лидерства Японии. Если приоритеты Вашингтона сужаются до заключения сделок, добычи полезных ископаемых и взаимности тарифов, кто-то другой должен делать упор на принадлежность Африки к «Свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», стандартах, совместимости и устойчивости долга. Япония представила в Иокогаме именно это – платформу для совместного созидания, по-прежнему поддерживаемую ООН и Африканским союзом, которая включает африканские приоритеты в индо-тихоокеанские цепочки поставок, не навязывая бинарный выбор.

По сути, Токио может стать центром притяжения для так называемой основанной на правилах связности в Африке, в то время как США, возможно, сосредоточатся на отдельных, менее рискованных проектах.

Однако лидерство не означает отсутствие конкурентов, и здесь глубокое влияние Китая в Африке имеет значение. С 2000 по 2023 год китайские кредиторы выдали 49 африканским правительствам и семи региональным заёмщикам кредиты на сумму около 182,3 миллиарда долларов США в рамках 1306 займов, наряду с созданием промышленных парков, цифровым сотрудничеством и такими инструментами, как «Девять программ», запущенных с 2021 года. Они охватывают широкий спектр областей: здравоохранение, борьбу с бедностью, обмены между людьми, инновации, зелёное развитие, цифровизацию, а также безопасность. Введение нулевых тарифов в 2025 году ещё больше смещает торговые стимулы в пользу Китая. Африканские политики не будут отказываться от действующих китайских проектов ради соответствия новой стратегии; они будут стремиться к конкретным выгодам у разных партнёров – более дешёвое финансирование здесь, лучшие стандарты или более предсказуемые эксплуатация и техническое обслуживание там. Эта реальность подталкивает Японию к избирательному, ориентированному на правила сотрудничеству с активами, связанными с Китаем, а не к полному исключению Пекина.

Перестройка Индии также усиливает этот нюанс. Индия, благодаря своему географическому положению и региональному доминированию в Южной Азии, является неотъемлемой частью любой рамочной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и, возможно, особенно важна для широкой рамочной стратегии Японии в отношении Индийского океана и Африки. Однако после угрозы Трампа ввести карательные пошлины дипломатия Нью-Дели стала более меркантильной и осторожной. Отмечаются балансировка встреч БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества под руководством Китая и России с шагами по развитию цепочек поставок в рамках Quad и покупка российской энергии по сниженным ценам при одновременном углублении связей с Западом в области технологий. В случае Африки Индия, занимающая выжидательную позицию, с меньшей вероятностью поддержит программу полного разрыва связей с Китаем на континенте. Для Японии, нарратив которой о «Свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе» зародился в речи Абэ перед индийским парламентом в 2007 году, всё это означает тенденцию к взаимодействию с Индией, по крайней мере в рамках практического формирования коалиций в индо-тихоокеанском контексте и с учётом нового подхода США к своим союзникам и партнёрам.

Как может выглядеть на практике «осторожное, частичное сотрудничество»? Начнём с коридоров и технического обслуживания. Сравнительное преимущество Японии заключается в многосторонних стандартах, безопасности и эксплуатации, техническом обслуживании. В африканских портах, электросетях и дорогах, где китайские фирмы ведут строительные работы, японские участники могут внести свой вклад в модернизацию, системы безопасности и режимы технического обслуживания, финансируемые через механизмы разделения рисков JBIC/NEXI и каналы, связанные с Африканским банком развития (AfDB).

В цифровой сфере стремление Токио к развитию навыков в области ИИ и диалог по управлению данными могут опираться на существующие сети для повышения производительности без необходимости полной замены оборудования. Ничто из этого не требует одобрения каждой китайской практики. Речь идёт только о совместимости.

В целом Африка не откажется от новых вариантов сотрудничества, и Япония готова их предоставить. На фоне стратегии «Америка прежде всего» Токио, вероятно, будет претендовать на индо-тихоокеанское лидерство в Африке в вопросах правил, навыков и разделения рисков. Но именно потому, что отношения между странами не установились, а Индия занимает выжидательную позицию, наиболее надёжный путь лежит через прагматичное сосуществование с китайскими активами: сотрудничество там, где можно улучшить стандарты и устойчивость, конкуренция там, где это необходимо, и неизменное позиционирование Африки как соавтора, а не стороннего наблюдателя. Это не компромисс ради компромисса, а стратегия для конкурентного столетия.