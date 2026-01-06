С начала 2026 года глава Центрального банка Уругвая Гильермо Толоса планирует запустить меры, которые должны усилить роль уругвайского песо. Эта мера – часть стратегии по развитию внутреннего финансового рынка, которая должна улучшить положение и частных заемщиков, и бизнеса, и самого государства.

Начать решили с простого давления на частные банки. Теперь выдача кредитов в долларах станет для них менее выгодной в отличие от выдачи займов в песо.

Для этого по части долларовых кредитов Центробанк повысит требования к банковским резервам. Банкам придется держать под такие займы больше собственных средств, которые нельзя пустить в оборот. Эти резервы фактически замораживают деньги и снижают доходность долларового кредитования.

Одновременно регулятор отменит обязательные резервные требования по части депозитов в песо. Это высвободит у банков средства, которые они смогут направить на кредитование в национальной валюте. Дедолларизация будет долгим процессом для Уругвая. Сегодня более двух третей банковских вкладов в стране хранятся в долларах США. Привычка использовать «баксы» укоренилась еще во второй половине XX века, когда высокая инфляция и частая девальвация национальной валюты были обычным делом. Сейчас банкоматы в Уругвае выдают и песо, и доллары, а крупные покупки по типу автомобилей и недвижимости оцениваются в основном в американской валюте.

Политика дедолларизации, которую продвигает президент Яманду Орси, резко контрастирует с курсом соседней Аргентины. Там президент Хавьер Милей проводит реформы, разрешающие выплачивать зарплаты как в долларах, так и в песо. К тому же президент-либертарианец не раз заявлял, что может и вовсе закрыть центральный банк и полностью отказаться от песо в пользу доллара.

По словам Толосы, привязанность уругвайцев к доллару – это пережиток эпохи экономической нестабильности, которую страна, по его мнению, уже преодолела. Попытка Уругвая сократить зависимость от американской валюты продиктована прежде всего внутренними причинами. При этом она вписывается в более широкий международный спор о будущем доллара. Мало кто ожидает, что американская валюта в ближайшее время утратит свою доминирующую роль в мировой экономике, но её привлекательность неуклонно падает.

По данным МВФ, доля доллара в резервах центральных банков снизилась примерно с 71 % на рубеже веков до почти 59 % в прошлом году. В золотовалютных резервах Центрального банка Уругвая доля долларовых активов сократилась с 90 % в марте до 84 % в сентябре, уже после вступления Толосы в должность.

Толоса активно пытается заручиться поддержкой общества, утверждая, что уругвайцы теряют деньги, храня сбережения в долларах. По его словам, долларовые расчетные счета за последние два десятилетия лишились половины своей покупательной способности.

До недавнего времени Уругвай оставался исключением для региона. С 2001 по 2022 год рост потребительских цен в стране в среднем составлял 8,8 % в год. Это в целом устраивало экономику благодаря системе коллективных договоров и бизнес-контрактов, защищавших стороны от ценовых колебаний. Высокая инфляция не мешала стране получать достойные оценки от международных рейтинговых агентств и привлекать миллиарды долларов прямых инвестиций, включая проекты по строительству целлюлозных заводов и элитной недвижимости на побережье.

Жесткая денежно-кредитная политика начинает приносить результаты. Инфляция удерживается в целевом коридоре Центробанка 3–6 % уже два с половиной года и шесть месяцев подряд находится около целевого уровня в 4,5 %.

По словам застройщика Фабиана Копеля, работающего в сегменте доступного жилья, строительная отрасль выиграла бы от перехода к ценам в национальной валюте с привязкой к инфляции. Около 75 % затрат застройщиков приходится на песо, тогда как цены на жильё часто устанавливаются в долларах. Такая разница делает проекты уязвимыми к валютным колебаниям, снижает прибыль и приводит к росту долларовых цен для покупателей.