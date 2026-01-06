Baltijas balss logotype
В Евросоюзе отказались называть США главным союзником

Бизнес
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Евросоюзе отказались называть США главным союзником
ФОТО: Global Look Press

Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза.

Соединенные Штаты потеряли статус главного союзника Евросоюза. Такое мнение в интервью испанской газете Pais высказал бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«США теперь не главный союзник ЕС», — заявил Боррель. Текущая политическая обстановка вынуждает Евросоюз не полагаться на другие государства в вопросе защиты своих интересов. «Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами», — уверен бывший верховный представитель Еевросоюза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала Вашингтон к сдержанности в ситуации вокруг атаки на Венесуэлу. По ее словам, Европейский союз неоднократно заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не обладает легитимностью». Газета L’Antidiplomatico охарактеризовала такую позицию как проявление двойных стандартов ЕС в области прав человека.

Операция по похищению Мадуро и его жены Силии Флорес прошла в субботу, 3 января. Перед этим американские военные нанесли удары по важным объектам как в столице Венесуэле Каракасе, так и в других регионах страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в Федеральной тюрьме в Бруклине. Лидеру Венесуэлы может грозить серьезное наказание, вплоть до нескольких пожизненных сроков.

#США #права человека #Венесуэла #дипломатия #геополитика #оборона #Евросоюз #политика
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    6-го января

    Надо объединяться с Китаем, создавать военный блок и все такое.

    3
    2

