Соединенные Штаты потеряли статус главного союзника Евросоюза. Такое мнение в интервью испанской газете Pais высказал бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«США теперь не главный союзник ЕС», — заявил Боррель. Текущая политическая обстановка вынуждает Евросоюз не полагаться на другие государства в вопросе защиты своих интересов. «Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами», — уверен бывший верховный представитель Еевросоюза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала Вашингтон к сдержанности в ситуации вокруг атаки на Венесуэлу. По ее словам, Европейский союз неоднократно заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не обладает легитимностью». Газета L’Antidiplomatico охарактеризовала такую позицию как проявление двойных стандартов ЕС в области прав человека.

Операция по похищению Мадуро и его жены Силии Флорес прошла в субботу, 3 января. Перед этим американские военные нанесли удары по важным объектам как в столице Венесуэле Каракасе, так и в других регионах страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в Федеральной тюрьме в Бруклине. Лидеру Венесуэлы может грозить серьезное наказание, вплоть до нескольких пожизненных сроков.