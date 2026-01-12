Baltijas balss logotype
Строительство в Эстонии: заказов мало, за каждый идет драка

Бизнес
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые интерьеры порта Таллина.

Новые интерьеры порта Таллина.

"Для нас это «новая нормальность»: проекты откладываются, бюджеты пересматриваются, застройщики осторожничают".

После нескольких лет турбулентности строительный рынок Эстонии, похоже, нащупал дно. Совладелица компании Рита Вялинг рассказывает, как выживать без демпинга, сохранить команду в кризис и чем семейное партнерство оказывается прочнее классических бизнес-союзов.

-Рита, как бы вы охарактеризовали ушедший 2025 год для вашего рынка? Стал ли он годом стабилизации после экономических потрясений прошлых лет или принес новые вызовы?

-Строительный рынок в Эстонии уже года четыре работает в условиях высокой неопределенности. Для нас это «новая нормальность»: проекты откладываются, бюджеты пересматриваются, застройщики осторожничают. По данным регистров было видно, что некоторые конкуренты были в минусе в прошлом году. Нам повезло сначала, но в 2025 году кризис дошел и до нас. Это был год не роста, а выживания и профессиональной дисциплины – пришлось контролировать денежные потоки, чтобы вовремя выплатить зарплаты, налоги, сохранить команду и качество.

Какой проект был для вас самым крупным и интересным в прошлом году?

-Было мало крупных проектов, много средних и маленьких. За каждый нужно было бороться. Самых больших было два: мы делали Kindrali Majad (это Pro Kapital) и проект Kotzebue в районе Каламая – делали там перила.

Приходилось ли сталкиваться с давлением со стороны заказчиков? Видите ли вы, что заказчики хотят снизить цену?

-Заказчики всегда хотят цену пониже, это их перманентное состояние и нормальная часть конкурентного рынка. Что касается демпинга, мы этот термин вообще не используем. Демпинг – это сознательное занижение цены ниже себестоимости, когда берешь объект с заведомым убытком. Vitrecon в таких схемах не участвует. Это путь, который не закончится ничем хорошим.

#Эстония #цены #кризис #строительство #бизнес #конкуренция #проекты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
