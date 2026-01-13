Восемь компаний внесены в «чёрный список» Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП / PTAC) за неисполнение обязательств перед потребителями — ООО "Longo Latvia", ООО "Baltic World", ООО "BigTour Tickets", ООО "Māja elpo", ООО "JA Mēbeles", ООО "vienmer.lv", ООО "Kalisart" и ООО "Rocket Science", сообщает ЛЕТА со ссылкой на ЦЗПП.

В учреждении указывают, что эти компании не предоставили товары или услуги, соответствующие условиям договора, не учли право потребителя на отказ, не вернули уплаченные суммы и не выполнили решения Комиссии по разрешению потребительских споров.

Так, ЦЗПП сообщает, что "Longo Latvia" доставила потребителю автомобиль, не соответствующий договору, и не вернула уплаченные деньги; "Baltic World", также известная как "Anex Tour", предоставила некачественные туристические услуги, за которые потребитель не получил возврат средств; "BigTour Tickets" не вернула деньги за несостоявшуюся поездку.

Кроме того, "Māja elpo" установила вентиляционную систему, не соответствующую условиям договора, и не вернула деньги; "JA Mēbeles" не доставила заказанный диван и также не произвела возврат; "vienmer.lv" не соблюла право потребителя на отказ от покупки, из-за чего уплаченная сумма не была возвращена; "Kalisart", продавая детские коляски, ограничила реализацию права на отказ, а "Rocket Science" продала несоответствующую договору обувь и не обеспечила её обмен.

ЦЗПП призывает потребителей перед заключением договора или совершением покупки проверять информацию в «чёрном списке» и особенно тщательно оценивать сделки с компаниями, включёнными в него.

Компании вносятся в этот список в случаях серьёзного нарушения прав потребителей, невыполнения решения Комиссии по разрешению потребительских споров и отказа возмещать причинённый ущерб.