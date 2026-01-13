Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список» 0 1398

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
ФОТО: pixabay

Восемь компаний внесены в «чёрный список» Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП / PTAC) за неисполнение обязательств перед потребителями — ООО "Longo Latvia", ООО "Baltic World", ООО "BigTour Tickets", ООО "Māja elpo", ООО "JA Mēbeles", ООО "vienmer.lv", ООО "Kalisart" и ООО "Rocket Science", сообщает ЛЕТА со ссылкой на ЦЗПП.

В учреждении указывают, что эти компании не предоставили товары или услуги, соответствующие условиям договора, не учли право потребителя на отказ, не вернули уплаченные суммы и не выполнили решения Комиссии по разрешению потребительских споров.

Так, ЦЗПП сообщает, что "Longo Latvia" доставила потребителю автомобиль, не соответствующий договору, и не вернула уплаченные деньги; "Baltic World", также известная как "Anex Tour", предоставила некачественные туристические услуги, за которые потребитель не получил возврат средств; "BigTour Tickets" не вернула деньги за несостоявшуюся поездку.

Кроме того, "Māja elpo" установила вентиляционную систему, не соответствующую условиям договора, и не вернула деньги; "JA Mēbeles" не доставила заказанный диван и также не произвела возврат; "vienmer.lv" не соблюла право потребителя на отказ от покупки, из-за чего уплаченная сумма не была возвращена; "Kalisart", продавая детские коляски, ограничила реализацию права на отказ, а "Rocket Science" продала несоответствующую договору обувь и не обеспечила её обмен.

ЦЗПП призывает потребителей перед заключением договора или совершением покупки проверять информацию в «чёрном списке» и особенно тщательно оценивать сделки с компаниями, включёнными в него.

Компании вносятся в этот список в случаях серьёзного нарушения прав потребителей, невыполнения решения Комиссии по разрешению потребительских споров и отказа возмещать причинённый ущерб.

Читайте нас также:
#компании #права потребителей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы
Изображение к статье: airBaltic - в десятке самых безопасных авиакомпаний в мире
Изображение к статье: Нечего терять, кроме цепей - один из старейших заводов Латвии - банкрот
Изображение к статье: Пиво без водки - деньги на ветер. Янтарный напиток в Латвии обречен на подорожание

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео