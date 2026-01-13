Взносы солидарности, требование обеспечить присутствие банков в регионах и другие создаваемые исключительно в Латвии инициативы по регулированию банков в целом создают дополнительную нагрузку, не имеющую экономического обоснования и не основанную на объективных данных. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления «Swedbank» Лаурис Менцис.

«Но закон нужно исполнять, условия — соблюдать, поэтому мы инвестируем ресурсы и думаем, как организовать это региональное присутствие. Возможно, альтернативные решения дали бы гораздо больше пользы как клиентам, так и банкам», — сказал Менцис.

Он пояснил, что «Swedbank» в пилотном проекте открыл точку обслуживания клиентов в Мадоне, работающую по пятницам. Данные проекта показывают, что 75% посетителей могли бы решить свои вопросы удалённо, а часть запрашиваемых услуг вообще не входит в полномочия банка — например, выдача средств аутентификации.

Менцис отметил, что клиенты в основном приходят из-за неуверенности попробовать что-то сделать самостоятельно, поэтому консультант их поддерживает и даёт советы, чтобы помочь преодолеть страх и в будущем действовать самостоятельно.

«Мы очень надеемся, что собранную информацию в дальнейшем выслушает и регулятор, чтобы решения принимались на основе фактов, а не эмоций или предположений», — сказал руководитель «Swedbank».

Он указал, что в каком-то смысле было бы даже положительно, если бы спрос вырос, когда люди увидят, что банковские сотрудники доступны лично.

«В этот раз было бы даже не так уж плохо признать, что мы жили в ложных представлениях. К сожалению, данные, связанные с демографией и экономической активностью, а также предыдущий опыт банков заставляют думать иначе», — отметил Менцис, добавив, что для развития регионов необходим государственный подход — инфраструктура, люди, рабочие места, услуги.

По словам Менциса, тот факт, что клиент сможет получить банковскую услугу ближе к месту жительства, — это одно, но это вовсе не означает, что в этих местах вдруг появятся экспортоспособные предприятия или что открытие филиала само по себе даст толчок к существенной экономической активности. «Мы в этом скептичны. А если докажется обратное — это будет, условно говоря, позитивная проблема», — сказал он.

Он подчеркнул, что суть вопроса — в общей целесообразности.

«Если аргумент в том, что такие точки обслуживания клиентов дважды в неделю вызовут бурный экономический рост в регионах, то это просто жизнь в иллюзиях», — заявил Менцис, подчеркнув, что банки очень хорошо чувствуют пульс реальной экономики и было бы полезно больше прислушиваться к их мнению, чтобы вместе разрабатывать решения, способствующие росту Латвии.

Он также пояснил, что для предпринимателей важнее чёткая налоговая политика, понятные государственные решения — в демографии, энергетике, вопросах рабочей силы, инфраструктуре, образовании.

«Хотелось бы, чтобы общие ресурсы направлялись на вопросы и темы с гораздо большей общей отдачей», — добавил руководитель банка.

По объёму активов «Swedbank» является крупнейшим банком в Латвии.