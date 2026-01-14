Baltijas balss logotype
Перу остается глобальной серебряной державой, цены на сырье бьют рекорды 0 238

Бизнес
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На руднике бедной латиноамериканской страны.

На руднике бедной латиноамериканской страны.

Американцы по-прежнему лечатся этим уникальным металлом.

Цены на серебро взлетели до новых исторических максимумов, продолжив мощное ралли, поддержанное геополитической нестабильностью и ослаблением доллара США.

Фьючерсы на серебро на короткое время приблизились к отметке 80 долларов за унцию, зафиксировав беспрецедентный рост на 160% — темпы, превзошедшие даже динамику золота. На этом фоне понимание того, где сосредоточены мировые запасы серебра, приобретает ключевое значение для оценки будущих параметров предложения на рынке.

Данные для этой визуализации взяты из выпуска Mineral Commodity Summaries Геологической службы США (USGS). Согласно оценке, совокупные мировые запасы серебра составляют около 641 400 тонн.

Перу выделяется как крупнейший в мире держатель запасов серебра — порядка 140 000 тонн. Это примерно 22% от глобального объема, что обеспечивает стране уникально сильные стратегические позиции на мировом рынке серебра.

Следом за Перу идет группа стран с крупной, но менее значительной ресурсной базой. Австралия, Россия и Китай располагают запасами от 70 000 до 94 000 тонн каждая, и в совокупности на их долю приходится около 40% мировых запасов.

Мексика представляет собой наглядный контраст между объемами добычи и уровнем запасов. Страна занимает первое место в мире по добыче серебра, однако располагает лишь 37 000 тонн запасов — около 6% от глобального показателя. В настоящее время горнодобывающий сектор Мексики опирается на интенсивную эксплуатацию действующих месторождений, при ограниченном числе проектов с подтвержденной ресурсной базой на перспективу.

В США и Австралии препараты на основе коллоидного серебра не признаны лекарствами и предлагаются в продовольственных магазинах. Также в изобилии их можно встретить в Интернет-магазинах по всему миру в качестве БАД (биологически активных добавок), более простое название — пищевые добавки. Законом США и Австралии было запрещено маркетологам приписывать медицинскую эффективность коллоидному серебру. Но некоторые сайты, в том числе на их территории, по-прежнему указывают на благотворное воздействие препарата при профилактике простуды и гриппа, а также на лечебное воздействие при более серьёзных заболеваниях, таких, как диабет, рак, синдром хронической усталости, ВИЧ/СПИД, туберкулёз, и другие заболевания. Нет никаких медицинских исследований, свидетельствующих о том, что коллоидное серебро эффективно для какого-либо из этих заявленных симптомов.

До эпохи доказательной медицины растворы солей серебра широко применяли в качестве антисептических и вяжущих средств. На этом свойстве серебра основано действие таких лекарственных препаратов, как протаргол, колларгол и др., представляющих собой коллоидные формы серебра. В настоящее время препараты серебра применяются всё реже в связи с низкой эффективностью.

#геополитика #перу #серебро #экономика
