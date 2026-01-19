Baltijas balss logotype
Французы не захотели есть червей, хотя на это потратили 100 000 000 евро

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подданные Макрона решили - пусть он сам для начала попробует.

Подданные Макрона решили - пусть он сам для начала попробует.

Производство белка из насекомых требовало огромных вложений и длительного периода окупаемости.

Один из самых известных в Европе стартапов в сфере переработки насекомых, Ynsect, прекратил деятельность в декабре 2025 года. Суд во Франции постановил начать ликвидацию компании, а все ее активы будут проданы для погашения долгов. Компания прославилась тем, что первой в Европе наладила промышленное производство белка из мучных червей.

Эти насекомые перерабатывались в пищевые продукты, удобрения и белковый порошок для кормов. Идея была перспективной — она сочетала устойчивое производство, снижение отходов и экологическую безопасность. Тем не менее, даже с государственной поддержкой Ynsect не смогла выйти на прибыль.

Миллионные субсидии не помогли

С момента основания в 2011 году стартап активно привлек инвестиции и субсидии. Часть средств поступала от частных фондов, а значительная доля — от государственных структур. Еврокомиссия выделила около 20 миллионов евро на строительство инновационного завода в Амьене, на севере Франции.

Всего проект получил более 100 миллионов евро государственной помощи.

В лучшие годы в компании работало более 300 сотрудников, а сам проект рассматривался как образец для всей европейской индустрии альтернативных белков. Однако, несмотря на признание, высокий уровень затрат и сложности масштабирования оказались фатальными.

Почему Ynsect не смог выжить

С одной стороны, производство белка из насекомых требовало огромных вложений и длительного периода окупаемости. С другой — европейский рынок оказался менее готовым к массовому потреблению таких продуктов, чем ожидалось. Кроме того, цены на энергию и логистические расходы заметно выросли в 2024–2025 годах.

Все это серьезно ударило по экономике предприятия. В итоге даже масштабные инвестиции не смогли компенсировать финансовые потери. Как результат, руководство приняло решение о ликвидации компании. Судебное решение вступило в силу в декабре 2025 года.

Основные причины банкротства:

-высокая себестоимость производства и долгий срок окупаемости;

-ограниченный спрос на продукты из насекомых в Европе;

-рост затрат на энергию и транспорт;

-зависимость от субсидий и внешнего финансирования;

-отсутствие устойчивой бизнес-модели.

Что будет с активами Ynsect

Ликвидация компании означает, что все активы Ynsect будут распроданы, а вырученные средства направят на погашение долгов. Часть специалистов отрасли опасается, что этот случай может подорвать доверие к инвестициям в индустрию белка из насекомых. Тем не менее, эксперты отмечают, что интерес к экологичным источникам белка не исчезнет.

ynsect.jpg

Скорее всего, появятся новые компании, которые учтут ошибки и предложат более устойчивые модели.

История Ynsect показывает, что даже проекты с мощной финансовой поддержкой могут не выдержать давления рынка. Несмотря на сотни миллионов евро инвестиций и помощь Евросоюза, компания не сумела найти устойчивую бизнес-модель. Ее банкротство стало сигналом для всей отрасли: инновации требуют не только идей и субсидий, но и реального спроса.

#инвестиции #Европа #рынок #экология #банкротство #технологии #стартап #финансирование #полезная еда
