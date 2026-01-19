Baltijas balss logotype
Молдавия продала выход к Черному морю по цене двух Rolls-Royce 0 17139

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

Джурджулештский порт. Фото: Spiridon Ion Cepleanu / Wikipedia

Profit: Румыния согласовала покупку молдавского Джурджулештского порта.

Румыния и Молдавия согласовали покупку Джурджулештского порта, единственного выхода Кишинева к Черному морю. Об этом сообщает молдавский телеканал Profit.

«Соглашение о купле-продаже, включая цену сделки, теперь будет подлежать утверждению общим собранием акционеров», — сказано в публикации.

Румынская госкомпания обязалась вложить не менее 28 миллионов долларов (два миллиарда рублей) в развитие инфраструктуры порта. Стоимость всей сделки — 62 миллиона долларов.

Читайте нас также:
#инвестиции #бизнес #сделка #Молдавия #Румыния #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео