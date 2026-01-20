Сегодня правительство принимает План развития долгосрочных технологий энергии до 2035 года. Документ не привязан к одной лишь отрасли или сектору, но представляет из себя масштабную дорожную карту макроэкономики.

Как удвоить ВВП

Инициатор — министр экономики Викторс Валайнис, обещает в ближайшее десятилетие увеличить объем народного хозяйства страны вдвое и достичь внутреннего валового продукта ЛР в размере 83 миллиардов евро. Сейчас – что-то около 40 миллиардов.

Одной из предпосылок этого экономического чуда является повышение производительности местных предприятий с 60% от среднего показателя в Евросоюзе до его среднего уровня. Пока что промышленность республики обеспечивает лишь 15% общей добавленной стоимости в экономике.

За счет чего «балтийский тигр» сделает гигантский прыжок? «Как важный элемент быстрого достижения роста выдвигается применение инноваций и новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также успехи государства в отраслях зеленой экономики, возобновляемой энергии и биоэкономики». Например, осуществляемый совместно с Эстонией проект прибрежных ветряных электростанций ELWIND принесет экономическую выгоду, превышающую необходимое госфинансирование», – обещают чиновники Минэкономики.

Согласно заветам Марио Драги

«Также в Латвии надо развивать производство водорода и выделенных из него продуктов», – отмечается в плане.

Экс-президент Европейского Центрального банка Марио Драги еще в 2024 году выступил с сообщением о будущей конкурентоспособности Старого Света. Ныне Драги давно на пенсии, но дело его живет. «Водород в этом контексте считается одним из ключевых энергоносителей для декарбонизации европейской промышленности, и предлагается укрепить инвестиционные инструменты ЕС и доступность рынка для формирования жизнеспособной и интегрированной европейской водородной экосистемы», – сообщают госэкономисты.

Но не только водородом дышит экономика. «Латвия может укрепить свою позицию на рынке ЕС и международном рынке, увеличить объем экспорта, а также увеличить уровень инноваций и создать новые рабочие места в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Стратегия развития экономики Латвии в среднесрочной перспективе до 2035 года предусматривает ежегодный прирост ВВП в размере 4-5%, в то же время прирост удельного веса экспорта предусматривает как минимум до 80% ВВП, а ежегодный прирост объема частных инвестиций достигается в размере не менее 25% ВВП».

При этом Директива транспортного сектора ЕС указывает, что в 2030 году как минимум 29% потребляемой в сфере сообщений энергии должны быть из возобновляемых источников (при том 5,5% –не биологического происхождения), и сокращены на 14,5% газы, вызывающие парниковый эффект.

Передовики производства

Хотя, как признает Минэкономики, «сейчас в Латвии не идентифицированы проекты по производству климатически нейтральных технологий, которые могли бы претендовать на статус стратегических проектов», все же – «есть предприятия, способствующие переходу на более зеленую энергию». Среди таковых можно выделить:

Разработку высокопроизводительных дронов, обеспечивающих обслуживание ветротурбин, в том числе чистку, снятие оледенения и покрытие специальными защитными материалами.

Выпуск оборудования для нанесения нанопокрытий для производства водородных технологий (электролиз и топливные ячйеки) для биополярных пластин.

Инновационные решения по производству «зеленого» водорода, с разработкой и коммерциализацией безмембранных систем водного электролиза, использующих уникальный двухшаговый процесс.

Тем не менее, говоря об альтернативной энергетике, «Латвии будет трудно войти на этот рынок». Германия, Китай и Дания доминируют в сегментах солнечных панелей и ветряных турбин.

В плане Минэкономики содержится указание: «К 2030 году создать в Латвии производственную базу по меньшей мере для двух категорий климатически нейтральных технологических установок, соответствующих цели Регулы (ЕС) 2024/1735, обеспечить 40% потребностей стратегических технологий». Пара таких предприятий должна иметь общий оборот минимум 50 млн евро в год.

Людей надует ветром

Дабы «уменьшить сокращение жителей в регионах и создать развитие нового народнохозяйственного сектора и тем самым прирост базового роста», Министерство экономики, совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития, предполагает сконцентрировать в Латгалии и Земгале мощности по производству биотоплива, а в Курземе — ветряные и водородные парки.

В кооперации с Министерством образования и науки, будут созданы новые квалификационные требования для «зеленых» технологий, будет оказано содействие переносу навыков и знаний, с использованием Европейского социального фонда и программы Erasmus+. Научные учреждения республики крепче возьмутся за «экономику нулевой эмиссии».

Составляющие успеха

«Своевременное привлечение финансирования из фондов ЕС, государственного бюджета и частного сектора является существенным для обеспечения ресурсов решений по производству оборудования, интеграции технологий особенно с учетом ограниченного местного капитала Латвии», – обозначает необходимые условия План.

Кроме того, нужна «технологическая готовность, в том числе способность исследовательских и развивающихся проектов создавать конкурентоспособные технологии и приспосабливать их к требованиям рынка». Это поможет «Латвии создать специализированную производственную отрасль».

Движение возглавит премьер

«Доступность квалифицированной рабочей силы, обеспечиваемой целенаправленными учебно-образовательными программами, будет решающей для внедрения, поддержания и развития технологической емкости», – указывает Минэкономики. Хотя и не указывает напрямую — обязаны ли сии трудовые ресурсы быть конкретно латвийскими, или же импортными.

В абсолютных цифрах нам надо немного — всего 200 специалистов.

В общем, работа найдется для всех. Премьер-министру, к примеру, положено руководить Советом координации проектов больших и стратегически значимых инвестиционных проектов. Так значится в документе — но как на практике это будет осуществлять конкретная Эвика Силиня («Новое Единство»), это еще большой вопрос…