Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Через 10 лет вы не узнаете Латвию: в министерстве придумали как разогнать экономику 11 6980

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: ilgtspejasklasteris.lv

Фото: ilgtspejasklasteris.lv

Сегодня правительство принимает План развития долгосрочных технологий энергии до 2035 года. Документ не привязан к одной лишь отрасли или сектору, но представляет из себя масштабную дорожную карту макроэкономики.

Как удвоить ВВП

Инициатор — министр экономики Викторс Валайнис, обещает в ближайшее десятилетие увеличить объем народного хозяйства страны вдвое и достичь внутреннего валового продукта ЛР в размере 83 миллиардов евро. Сейчас – что-то около 40 миллиардов.

Одной из предпосылок этого экономического чуда является повышение производительности местных предприятий с 60% от среднего показателя в Евросоюзе до его среднего уровня. Пока что промышленность республики обеспечивает лишь 15% общей добавленной стоимости в экономике.

За счет чего «балтийский тигр» сделает гигантский прыжок? «Как важный элемент быстрого достижения роста выдвигается применение инноваций и новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также успехи государства в отраслях зеленой экономики, возобновляемой энергии и биоэкономики». Например, осуществляемый совместно с Эстонией проект прибрежных ветряных электростанций ELWIND принесет экономическую выгоду, превышающую необходимое госфинансирование», – обещают чиновники Минэкономики.

Согласно заветам Марио Драги

«Также в Латвии надо развивать производство водорода и выделенных из него продуктов», – отмечается в плане.

Экс-президент Европейского Центрального банка Марио Драги еще в 2024 году выступил с сообщением о будущей конкурентоспособности Старого Света. Ныне Драги давно на пенсии, но дело его живет. «Водород в этом контексте считается одним из ключевых энергоносителей для декарбонизации европейской промышленности, и предлагается укрепить инвестиционные инструменты ЕС и доступность рынка для формирования жизнеспособной и интегрированной европейской водородной экосистемы», – сообщают госэкономисты.

Но не только водородом дышит экономика. «Латвия может укрепить свою позицию на рынке ЕС и международном рынке, увеличить объем экспорта, а также увеличить уровень инноваций и создать новые рабочие места в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Стратегия развития экономики Латвии в среднесрочной перспективе до 2035 года предусматривает ежегодный прирост ВВП в размере 4-5%, в то же время прирост удельного веса экспорта предусматривает как минимум до 80% ВВП, а ежегодный прирост объема частных инвестиций достигается в размере не менее 25% ВВП».

При этом Директива транспортного сектора ЕС указывает, что в 2030 году как минимум 29% потребляемой в сфере сообщений энергии должны быть из возобновляемых источников (при том 5,5% –не биологического происхождения), и сокращены на 14,5% газы, вызывающие парниковый эффект.

Передовики производства

Хотя, как признает Минэкономики, «сейчас в Латвии не идентифицированы проекты по производству климатически нейтральных технологий, которые могли бы претендовать на статус стратегических проектов», все же – «есть предприятия, способствующие переходу на более зеленую энергию». Среди таковых можно выделить:

  • Разработку высокопроизводительных дронов, обеспечивающих обслуживание ветротурбин, в том числе чистку, снятие оледенения и покрытие специальными защитными материалами.

  • Выпуск оборудования для нанесения нанопокрытий для производства водородных технологий (электролиз и топливные ячйеки) для биополярных пластин.

  • Инновационные решения по производству «зеленого» водорода, с разработкой и коммерциализацией безмембранных систем водного электролиза, использующих уникальный двухшаговый процесс.

Тем не менее, говоря об альтернативной энергетике, «Латвии будет трудно войти на этот рынок». Германия, Китай и Дания доминируют в сегментах солнечных панелей и ветряных турбин.

В плане Минэкономики содержится указание: «К 2030 году создать в Латвии производственную базу по меньшей мере для двух категорий климатически нейтральных технологических установок, соответствующих цели Регулы (ЕС) 2024/1735, обеспечить 40% потребностей стратегических технологий». Пара таких предприятий должна иметь общий оборот минимум 50 млн евро в год.

Людей надует ветром

Дабы «уменьшить сокращение жителей в регионах и создать развитие нового народнохозяйственного сектора и тем самым прирост базового роста», Министерство экономики, совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития, предполагает сконцентрировать в Латгалии и Земгале мощности по производству биотоплива, а в Курземе — ветряные и водородные парки.

В кооперации с Министерством образования и науки, будут созданы новые квалификационные требования для «зеленых» технологий, будет оказано содействие переносу навыков и знаний, с использованием Европейского социального фонда и программы Erasmus+. Научные учреждения республики крепче возьмутся за «экономику нулевой эмиссии».

Составляющие успеха

«Своевременное привлечение финансирования из фондов ЕС, государственного бюджета и частного сектора является существенным для обеспечения ресурсов решений по производству оборудования, интеграции технологий особенно с учетом ограниченного местного капитала Латвии», – обозначает необходимые условия План.

Кроме того, нужна «технологическая готовность, в том числе способность исследовательских и развивающихся проектов создавать конкурентоспособные технологии и приспосабливать их к требованиям рынка». Это поможет «Латвии создать специализированную производственную отрасль».

Движение возглавит премьер

«Доступность квалифицированной рабочей силы, обеспечиваемой целенаправленными учебно-образовательными программами, будет решающей для внедрения, поддержания и развития технологической емкости», – указывает Минэкономики. Хотя и не указывает напрямую — обязаны ли сии трудовые ресурсы быть конкретно латвийскими, или же импортными.

В абсолютных цифрах нам надо немного — всего 200 специалистов.

В общем, работа найдется для всех. Премьер-министру, к примеру, положено руководить Советом координации проектов больших и стратегически значимых инвестиционных проектов. Так значится в документе — но как на практике это будет осуществлять конкретная Эвика Силиня («Новое Единство»), это еще большой вопрос…

Читайте нас также:
#инвестиции #производство #энергетика #водород #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
41
2
4
2
3
6

Оставить комментарий

(11)
  • I
    Igors
    20-го января

    Ага, и сбудется мечта пролетариата - настанет Коммунизм...

    14
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    20-го января

    35.лет.обещалок.а.результат.жо..а!

    58
    4
  • VS
    Valdis Savickis
    20-го января

    Латвия за десять лет кардинально "потемнеет".Индусы и пакистанцы и прочие займут свою нишу,заменяя вымирающий маленький народец.

    70
    2
  • Е
    Ехидный
    20-го января

    что они там в министерстве курят ???? надо чаще проветривать кабинеты !!!!

    84
    3
  • АШ
    Андрей Шустов
    20-го января

    Думаю министр ошибается. Латвию мы не узнаем уже через пару лет.

    89
    3
  • Д
    Дед
    20-го января

    И чего план развития до 2025 гола уже выполнен? Да, ничего не выполнено! Сначала, остановите падение экономики и отток населения. следственно падение рождаемости. К 2035 году, действительно не узнаем, потому как здесь будет пустая нищая земля, никому не нужный аппендицит Европы. Снижайте налоги, отказывайтесь от тупой зеленой программы, и может тогда к 2035 году, экономика Латвии достигнет времен оккупации.

    81
    2
  • ЛЛ
    Лукерий Лавочкин
    20-го января

    Через 4 года он уйдет с поста, дальше что? Следущие обещания?

    79
    2
  • lo gos
    lo gos
    20-го января

    Они отыскали ту самую книгу, благодаря которой 35 лет назад бздеть научились

    68
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го января

    "Сотни тысяч состоятельных людей потянутся в Васюки. Государству придется проложить главную ветку от Москвы до Васюков. Построят гостиницы и небоскрёбы для приезжих, дворец, где пройдёт турнир. Сверхмощная радиостанция будет транслировать сенсационные результаты турнира. Аэропорт Большие Васюки, откуда самолёты и дирижабли полетят во все части света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Представьте только! Подумайте, что будет, когда турнир закончится и гости уедут. Москвичи, стеснённые в жилье, потянутся в ваш прекрасный город. Столица автоматически переедется в Васюки. Васюки переименуют в Новый Москву, а Москва станет Старым Васюками". Идеи Остапа Бендера живут и побеждают...

    163
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го января

    Тупая и бессмысленная болтовня очередного горе-министра и не более того. Исключение Латвии с Мирового рынка уже произошло. Ещё 10 лет и ее просто не будет.

    134
    1
  • A
    Aleks
    20-го января

    С 1991 года слышу,что мы Европу завалим всем,чем есть,углубим,расширим,догоним,перегоним . В результате ни населения,ни промышленности ,ни перспектив... А ведь ,чтобы все восстановить до минимального уровня,надо не 10 лет,а столько же ,сколько ,,неизвестные люди,,,уничтожали страну. Когда ж в стране начнут процветать евреи,чтобы страна тоже стала процветать?!как сказала Фон Дер Ляйнен 😀? Да никогда,потому что они процветают как этнические латыши,а об этом Ляйен не сказала...😀 Тут даже Новый мировой порядок устанавливать не надо. Он уже тут...

    104
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мировой экономике предсказали мрачное будущее
Изображение к статье: Похоже, на биржу airBaltic уже не идет: министр заговорил о поиски денег в других местах
Изображение к статье: Туристов мало, у местных денег нет: в Риге закрывается уже второй мишленовский ресторан
Изображение к статье: Дешевле не значит выгоднее: почему сравнение цен вводит в заблуждение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео