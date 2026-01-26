10-процентные пошлины, которые глава Белого дома пообещал ввести против европейских стран, поддержавших суверенитет Дании над Гренландией, - это новая низшая точка в американо-европейских отношениях, считает председатель Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA) Дирк Яндура.

Он подчеркнул, что Германия по-прежнему продолжит поддерживать Данию, несмотря на угрозы Соединенных Штатов. По словам главы BGA, в нынешней ситуации Европейскому Союзу нужно продемонстрировать свою силу, чтобы "отдельные государства не стали разменной монетой американских интересов".

С такой оценкой согласна глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер. "Расходы, которые вызовут дополнительные пошлины, станут колоссальными для немецкой и европейской промышленности, которые и без того находятся в непростых условиях", - добавила она. Мюллер призвала Берлин и Брюссель к взвешенным контрмерам, чтобы избежать эскалации, которая "порождает лишь проигравших".

Ранее Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будет действовать 10-процентный тариф на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты. По словам главы Белого дома, эти страны будут платить пошлины, пока не будет заключено соглашение о передаче Гренландии США.

Ранее страны, в отношении которых Трамп анонсировал пошлины, объявили, что направят в Гренландию своих военных как часть разведывательной миссии для укрепления безопасности в регионе и помощи Дании в подготовке крупных военных учений в конце 2026 года.