Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разорение европейской экономики начнется через 5 дней 1 12292

Бизнес
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для автопрома ФРГ ожидаются черные дни.

Для автопрома ФРГ ожидаются черные дни.

"Расходы, которые вызовут дополнительные пошлины, станут колоссальными".

10-процентные пошлины, которые глава Белого дома пообещал ввести против европейских стран, поддержавших суверенитет Дании над Гренландией, - это новая низшая точка в американо-европейских отношениях, считает председатель Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA) Дирк Яндура.

Он подчеркнул, что Германия по-прежнему продолжит поддерживать Данию, несмотря на угрозы Соединенных Штатов. По словам главы BGA, в нынешней ситуации Европейскому Союзу нужно продемонстрировать свою силу, чтобы "отдельные государства не стали разменной монетой американских интересов".

С такой оценкой согласна глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер. "Расходы, которые вызовут дополнительные пошлины, станут колоссальными для немецкой и европейской промышленности, которые и без того находятся в непростых условиях", - добавила она. Мюллер призвала Берлин и Брюссель к взвешенным контрмерам, чтобы избежать эскалации, которая "порождает лишь проигравших".

Ранее Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будет действовать 10-процентный тариф на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты. По словам главы Белого дома, эти страны будут платить пошлины, пока не будет заключено соглашение о передаче Гренландии США.

Ранее страны, в отношении которых Трамп анонсировал пошлины, объявили, что направят в Гренландию своих военных как часть разведывательной миссии для укрепления безопасности в регионе и помощи Дании в подготовке крупных военных учений в конце 2026 года.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #торговля #Гренландия #экономика #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
3
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • NS
    Nothing Special
    26-го января

    Ну будут отправлять свои товары через подставные компании из Латвии и других более "дружественных" стран. Хотя учитывая спесь наших чиновников бежать со своими резкими высказываниями впереди всех паровозов не думая о последствиях, то Латвии скоро тоже проценты врубят.

    38
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шок и дефицит ударили по одному из мировых рынков
Изображение к статье: Мировые рынки в состоянии шока после событий в Японии – Bloomberg
Изображение к статье: Средняя стройка в Риге – за миллион с небольшим; при этом центр разваливается Эксклюзив!
Изображение к статье: Дорогая недвижка растет как на дрожжах. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных
Изображение к статье: Ученые выяснили, после какого времени снижается энергия и продуктивность
Дом и сад
Изображение к статье: «Докурился» до собственной гибели… Соседи и полиция были бессильны, пока не произошло неизбежное
ЧП и криминал
Изображение к статье: Свитолина победила Гауфф и сыграет с Соболенко в полуфинале Australian Open
Спорт
Изображение к статье: Можно ли использовать наушники в морозную погоду?
Дом и сад
Изображение к статье: В США создано приложение для распознавания собак по морде
В мире животных
Изображение к статье: Какие животные обладают наибольшими состояниями в мире?
В мире животных
Изображение к статье: Ученые выяснили, после какого времени снижается энергия и продуктивность
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео