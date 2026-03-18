Картофельное пюре можно превратить во вкусные пирожки. Для приготовления блюда не понадобятся дрожжи или разрыхлитель.
Ингредиенты:
-
400 граммов отварного картофеля;
-
100 граммов твёрдого сыра;
-
одно яйцо;
-
четыре столовые ложки растительного масла;
-
100 граммов пшеничной муки;
-
соль по вкусу;
-
три-четыре веточки петрушки или укропа;
-
четыре столовые ложки растительного масла для жарки.
Приготовление:
Следует очистить картофель, нарезать крупными кубиками, отварить в воде до мягкости (20–25 минут после закипания), затем слить воду, размять картофель, добавить соль по вкусу и охладить до комнатной температуры.
Далее нужно натереть сыр на мелкой тёрке и мелко нарезать зелень. В картофель необходимо добавить яйцо, тёртый сыр, зелень, муку и растительное масло, замесить тесто. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить сформированные овальные пирожки до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
