Картофельное пюре можно превратить во вкусные пирожки. Для приготовления блюда не понадобятся дрожжи или разрыхлитель.

Ингредиенты:

400 граммов отварного картофеля;

100 граммов твёрдого сыра;

одно яйцо;

четыре столовые ложки растительного масла;

100 граммов пшеничной муки;

соль по вкусу;

три-четыре веточки петрушки или укропа;

четыре столовые ложки растительного масла для жарки.

Приготовление:

Следует очистить картофель, нарезать крупными кубиками, отварить в воде до мягкости (20–25 минут после закипания), затем слить воду, размять картофель, добавить соль по вкусу и охладить до комнатной температуры.

Далее нужно натереть сыр на мелкой тёрке и мелко нарезать зелень. В картофель необходимо добавить яйцо, тёртый сыр, зелень, муку и растительное масло, замесить тесто. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить сформированные овальные пирожки до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.