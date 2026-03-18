Никаких дрожжей и разрыхлителей: готовим картофельные ленивые пирожки

Дата публикации: 18.03.2026
Картофельное пюре можно превратить во вкусные пирожки. Для приготовления блюда не понадобятся дрожжи или разрыхлитель.

Ингредиенты:

  • 400 граммов отварного картофеля;

  • 100 граммов твёрдого сыра;

  • одно яйцо;

  • четыре столовые ложки растительного масла;

  • 100 граммов пшеничной муки;

  • соль по вкусу;

  • три-четыре веточки петрушки или укропа;

  • четыре столовые ложки растительного масла для жарки.

Приготовление:

Следует очистить картофель, нарезать крупными кубиками, отварить в воде до мягкости (20–25 минут после закипания), затем слить воду, размять картофель, добавить соль по вкусу и охладить до комнатной температуры.

Далее нужно натереть сыр на мелкой тёрке и мелко нарезать зелень. В картофель необходимо добавить яйцо, тёртый сыр, зелень, муку и растительное масло, замесить тесто. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить сформированные овальные пирожки до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

#кулинария #сыр #вегетарианство #картофель #еда
