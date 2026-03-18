Король Испании Фелипе VI признал злоупотребления в период колонизации Мексики 0 417

В мире
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Король Испании Фелипе VI признал злоупотребления в период колонизации Мексики

Король Испании Фелипе VI публично признал, что во время испанского завоевания Мексики имели место многочисленные злоупотребления, вызвавшие новую волну дискуссий о колониальном прошлом страны.

Выступая в Национальном археологическом музее Мадрида на выставке, посвященной женщинам коренного населения, монарх отметил, что события той эпохи "не могут вызывать у нас чувство гордости" с точки зрения современных критериев.

Присутствующий на мероприятии посол Мексики Кирино Ордас отметил важность признания исторических ошибок, которое впервые прозвучало от испанского монарха и может повлиять на отношения Мадрида и Мехико.

