Король Испании Фелипе VI публично признал, что во время испанского завоевания Мексики имели место многочисленные злоупотребления, вызвавшие новую волну дискуссий о колониальном прошлом страны.

Выступая в Национальном археологическом музее Мадрида на выставке, посвященной женщинам коренного населения, монарх отметил, что события той эпохи "не могут вызывать у нас чувство гордости" с точки зрения современных критериев.

Присутствующий на мероприятии посол Мексики Кирино Ордас отметил важность признания исторических ошибок, которое впервые прозвучало от испанского монарха и может повлиять на отношения Мадрида и Мехико.