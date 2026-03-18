Пугачева сдала виллу за 15 000 евро в месяц, и собирается в Болгарию, Армению и Латвию

Дата публикации: 18.03.2026
Ты и я, мы оба - правы.

Есть несколько версий, куда унесла ноги вокалистка с мужем и детьми-двойняшками.

Четыре года назад Алла Пугачева с семьей перебралась в Израиль. Спустя немного времени артистке пришлось искать другое пристанище. Но с недавних пор и солнечный Кипр больше не является местом для счастливой и беззаботной жизни. В последнее время Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) проживали в элитном коттеджном поселке с яхт-клубом. Но когда ситуация в Персидском заливе обострилась, Кипр в одночасье перестал быть безопасным местом.

Помимо ударов по острову (из-за конфликта Израиля и США с Ираном страна подверглась атаке беспилотников) – много шума создает находящаяся неподалеку от звездного особняка британская авиабаза «Акротири». Как удалось выяснить журналистам, вилла, где до недавнего времени обитала семья Примадонны, уже выставлена на продажу и доступна для долгосрочной аренды (около 15 000 евро).

При этом, по уверению корреспондентов программы «Новые русские сенсации» на НТВ, Алла Пугачева уже успела перебраться на новое место. Есть несколько версий, куда унесла ноги вокалистка с мужем и детьми-двойняшками. Поговаривают, что Алла Борисовна приобрела собственное жилье в Болгарии – коттедж за 48 миллионов рублей. Вместе с тем знакомые звезды не исключают и другие варианты, среди которых Армения или Латвия, где вокалистка бывает практически каждый год.

К слову, у артистки сейчас есть и другие проблемы. Как ранее писала «Экспресс газета», от Пугачевой требуют многомиллионную компенсацию. И шансы, что именно она проиграет суд, – весьма велики!

#звезды #недвижимость #Алла Пугачева #Латвия #эмиграция #Болгария #компенсация #аренда #Максим Галкин
