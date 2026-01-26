Одним из характерных для столицы процессов является непрерывное устаревание жилого фонда, почти вдвое превосходящее ввод новых объектов недвижимости. К примеру, в 2024 году, по данным Государственного бюро строительного контроля, на территории самоуправления было сдано в эксплуатацию 641 здание, на общую сумму 659,79 миллиона евро. То есть стройка в среднем обходилась в 1 миллион с небольшим.

Из этого количества 50,3% представляют собой новые строения; 35% - перестройка; 10% – снос. Львиную долю строек осуществляют физлица – 60%, юрлица – 40%. Что уже само по себе говорит о высокой доле малоэтажного коттеджного строительства.

То же и в географическом плане. «Территориально в центральной части города доминируют реставрационные и восстановительные проекты, а дальше от центра больше новых проектов строительства, особенно особняков…» - констатирует документ магистрата.

На этом фоне в Риге было зафиксировано 1181 здание, признанное «деградирующим среду» (уменьшение за год примерно на 4%). Среди них:

269 руин категории A – полностью или частично разрушенных строений, угрожающих жизни людей;

718 руин категории B – объектов в потенциально опасном техническом состоянии;

167 руин категории C – зданий, чье содержание не соответствует обязательным правилам Рижской Думы;

453 дома в категории «оцениваемых».

«Наибольший удельный вес строений, вызывающих деградацию среды находится в центральной части города, однако в меньшем количестве, но равномерно, они встречаются на всех территориях застройки», – комментирует документ планирования.