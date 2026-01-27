Не очень полезно, зато весьма аппетитно.
Понижение НДС составило 12 процентов.
С начала января несколько крупных сетей быстрого питания объявили о снижении цен. Поводом стало сокращение ставки налога на добавленную стоимость с 19 до 7% для готовых блюд. И факт налицо: фастфуд в Германии потихоньку дешевеет.
Компания McDonald’s уменьшила рекомендованные цены на 5 популярных предложений. Теперь Happy Meal стоит 4,49 евро, а Big Mac меню — 9,99 евро, то есть на 1 евро дешевле, чем раньше.
В KFC заявили, что передадут снижение налога клиентам «в экономически разумных пределах» — это касается, например, Hot Wings и кукурузных початков.
Не осталась в стороне и сеть Nordsee, специализирующаяся на морепродуктах. С января ее Backfisch-Menü (жареная рыба с гарниром) стоит 8,99 евро вместо прежних 9,99–11,49 евро.
Несмотря на громкие заявления фастфуд-сетей, более «высокая» гастрономия реагирует осторожно, утверждает br.de. По данным Баварской ассоциации отелей и ресторанов (Dehoga Bayern), лишь 8,5% заведений планируют реально снизить цены.
Большинство предпочитает использовать налоговое послабление для покрытия повышенных затрат на персонал, инвестиций или стабилизации бизнеса.
Такое расхождение вызвало вопрос: почему сети фастфуда готовы снижать цены, а обычные рестораны — нет? Эксперты выделяют 3 ключевые причины.
1. Маркетинг и доверие клиентов
Снижение цен приносит сетям огромный маркетинговый эффект.
Как объясняет экономист Маттиас Фирго из Мюнхенского университета прикладных наук, фастфуд-компании конкурируют в первую очередь по цене. Их клиенты отлично знают, сколько стоит бургер или картошка фри у разных брендов.
Кроме того, добавляет профессор Руперт Грамс из Высшей школы Вайенштефан-Трайсдорф, акции могут быть ответом на критику. Организация Foodwatch ранее назвала налоговую реформу «миллионным подарком» для фастфуд-индустрии.
Теперь компании хотят показать, что делятся выгодой с потребителями, что помогает укрепить доверие и улучшить репутацию.
2. Масштаб и стандартизация
Крупные сети выигрывают за счет размера и стандартизации процессов.
Как и всех, их затронули рост цен на продукты, энергию и оплату труда. Однако масштаб бизнеса позволяет им экономить на закупках и оптимизировать производство.
«Чем больше сеть, тем эффективнее она управляет затратами», — объясняет Грамс.
Кроме того, фастфуд-компании используют анализ данных для точной настройки цен. Если популярные позиции вроде бургеров становятся дешевле, это компенсируется повышением стоимости других блюд.
3. Цена зависит от конкретного филиала
Не стоит забывать о системе франчайзинга.
Большинство заведений McDonald’s, KFC и Burger King принадлежат независимым владельцам. Головной офис устанавливает только рекомендованные цены, а окончательную стоимость определяют сами франчайзи.
Оставить комментарий