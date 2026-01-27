С начала января несколько крупных сетей быстрого питания объявили о снижении цен. Поводом стало сокращение ставки налога на добавленную стоимость с 19 до 7% для готовых блюд. И факт налицо: фастфуд в Германии потихоньку дешевеет.

Компания McDonald’s уменьшила рекомендованные цены на 5 популярных предложений. Теперь Hap­py Meal стоит 4,49 евро, а Big Mac меню — 9,99 евро, то есть на 1 евро дешевле, чем раньше.

В KFC заявили, что передадут снижение налога клиентам «в экономически разумных пределах» — это касается, например, Hot Wings и кукурузных початков.

Не осталась в стороне и сеть Nord­see, специализирующаяся на морепродуктах. С января ее Back­fisch-Menü (жареная рыба с гарниром) стоит 8,99 евро вместо прежних 9,99–11,49 евро.

Несмотря на громкие заявления фастфуд-сетей, более «высокая» гастрономия реагирует осторожно, утверждает br.de. По данным Баварской ассоциации отелей и ресторанов (Dehoga Bayern), лишь 8,5% заведений планируют реально снизить цены.

Большинство предпочитает использовать налоговое послабление для покрытия повышенных затрат на персонал, инвестиций или стабилизации бизнеса.

Такое расхождение вызвало вопрос: почему сети фастфуда готовы снижать цены, а обычные рестораны — нет? Эксперты выделяют 3 ключевые причины.

1. Маркетинг и доверие клиентов

Снижение цен приносит сетям огромный маркетинговый эффект.

Как объясняет экономист Маттиас Фирго из Мюнхенского университета прикладных наук, фастфуд-компании конкурируют в первую очередь по цене. Их клиенты отлично знают, сколько стоит бургер или картошка фри у разных брендов.

Кроме того, добавляет профессор Руперт Грамс из Высшей школы Вайенштефан-Трайсдорф, акции могут быть ответом на критику. Организация Food­watch ранее назвала налоговую реформу «миллионным подарком» для фастфуд-индустрии.

Теперь компании хотят показать, что делятся выгодой с потребителями, что помогает укрепить доверие и улучшить репутацию.

2. Масштаб и стандартизация

Крупные сети выигрывают за счет размера и стандартизации процессов.

Как и всех, их затронули рост цен на продукты, энергию и оплату труда. Однако масштаб бизнеса позволяет им экономить на закупках и оптимизировать производство.

«Чем больше сеть, тем эффективнее она управляет затратами», — объясняет Грамс.

Кроме того, фастфуд-компании используют анализ данных для точной настройки цен. Если популярные позиции вроде бургеров становятся дешевле, это компенсируется повышением стоимости других блюд.

3. Цена зависит от конкретного филиала

Не стоит забывать о системе франчайзинга.

Большинство заведений McDonald’s, KFC и Burg­er King принадлежат независимым владельцам. Головной офис устанавливает только рекомендованные цены, а окончательную стоимость определяют сами франчайзи.