На этот сегмент экспорта приходится около четверти всех поступлений в российский бюджет.

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам января составят 420 млрд рублей и сократятся на 46% по сравнению с январем прошлого года, пишет Reuters.

Это самый низкий показатель с августа 2020 года, когда спрос на топливо упал из-за пандемии коронавируса, отмечает агентство. При этом на нефтегазовые доходы сейчас приходится около четверти всех поступлений в российский бюджет, и они считаются основным источником финансирования войны против Украины.

Расчеты Reuters основаны на данных о добыче нефти и газа в России, а также их переработке и поставках на внутреннем и внешнем рынках, пишет Настоящее Время.

️Одной из причин падения доходов стало снижение цен на российскую нефть: в декабре она упала на 53% по сравнению с декабрем 2024 года и достигла 3073 рублей за баррель.

Российские власти также признавали падение доходов от нефти. В декабре, по данным Минфина, они сократились до 447,8 млрд рублей (по сравнению с 790,2 млрд рублей в 2024 году).

С первого февраля Евросоююз также снизит потолок цен на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за полномасштабной войны России против Украины.

Изначально, в декабре 2022 года, потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель, с сентября 2025 года его понизили до 47,6 доллара.

Общая картина. Санкции

Экономист Янис Клуге, отслеживающий состояние российского бюджета, писал несколько дней назад:

"Санкции наносят ущерб: Россия только что зафиксировала худшие месячные налоговые поступления от нефти и газа с начала полномасштабной войны (в пересчете на ВВП). Даже в номинальном выражении хуже был только январь 2023 года... Общий доход от нефти и газа в декабре составил всего 447,8 млрд рублей. Из-за последних санкций стран G7 в отношении "Роснефти" и "Лукойла", а также тарифного давления Трампа на Индию, российский экспорт нефти страдает".