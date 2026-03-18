Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр против США? «Зеленые крестьяне» срочно вызывают «на ковер» Андриса Спрудса 1 1811

Дата публикации: 18.03.2026
Союзу зеленых и крестьян не понравилась позиция главы оборонного ведомства.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже на ближайшем коалиционном совете хочет заслушать объяснения министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") по поводу его и его ведомства отношения к США.

СЗК хочет выслушать объяснение министра о позиции Латвии относительно призыва президента США Дональда Трампа к союзникам принять участие в освобождении Ормузского пролива, заблокированного в результате войны США и Израиля против Ирана.

«США являются крупнейшим стратегическим партнером нашей страны и по-прежнему гарантом европейской безопасности», — отметил СЗК, подчеркнув, что нашей стране важно сформулировать четкое мнение относительно призыва США.

СЗК призывает не забывать, что США являются главной движущей силой альянса НАТО. Несмотря на то, что европейские страны в последние годы существенно увеличили оборонные бюджеты, США по-прежнему обеспечивают критически важные возможности, которых сейчас Европе не хватает.

#НАТО #США #президент #Латвия #дипломатия #оборона #политика
Автор - Абик Элкин
Все статьи
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео