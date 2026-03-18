Союз зеленых и крестьян (СЗК) уже на ближайшем коалиционном совете хочет заслушать объяснения министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") по поводу его и его ведомства отношения к США.

СЗК хочет выслушать объяснение министра о позиции Латвии относительно призыва президента США Дональда Трампа к союзникам принять участие в освобождении Ормузского пролива, заблокированного в результате войны США и Израиля против Ирана.

«США являются крупнейшим стратегическим партнером нашей страны и по-прежнему гарантом европейской безопасности», — отметил СЗК, подчеркнув, что нашей стране важно сформулировать четкое мнение относительно призыва США.

СЗК призывает не забывать, что США являются главной движущей силой альянса НАТО. Несмотря на то, что европейские страны в последние годы существенно увеличили оборонные бюджеты, США по-прежнему обеспечивают критически важные возможности, которых сейчас Европе не хватает.