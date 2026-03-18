Госполиция Латвии в начале марта задержала мужчину, который выдавал себя за опытного специалиста по гипнозу, обещал лечение зависимостей и, по данным следствия, совершал сексуальное насилие в отношении своих клиенток.

В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны три человека. По информации СМИ, задержан Андрис Медианс.

Уголовное дело было возбуждено 9 января в Риге по факту возможного сексуального насилия над тремя лицами. В ходе расследования установлено, что мужчина практиковал нетрадиционные методы «лечения» — якобы избавление от зависимостей с помощью гипноза. Он рекламировал себя как специалиста с более чем 20-летним опытом и оказывал услуги в Старой Риге.

Следствие выяснило, что мужчина не имел права заниматься подобной деятельностью. Он договаривался с клиентками о времени визита и оплате, после чего принимал их на консультации.

По версии полиции, подозреваемый, злоупотребляя доверием, совершал сексуальное насилие против воли потерпевших, удовлетворяя свои сексуальные потребности.

За первичную консультацию и последующие сеансы гипноза он требовал 265 евро, принимал оплату наличными и не выдавал чек. В полицию обратились три пострадавшие.

6 марта мужчина 1962 года рождения был задержан, а спустя два дня признан подозреваемым. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Полиция призывает откликнуться других возможных пострадавших, позвонив по телефонам 25737717 или 112, либо написав на электронную почту.

Ранее сообщалось, что одна из женщин обратилась к нему за помощью в лечении зависимости. По её словам, после консультации мужчина предложил массаж, попросил раздеться и в ходе процедуры совершил непристойные действия.

В реестре медицинских работников имя подозреваемого не значится, что означает отсутствие у него права заниматься лечением или оказывать подобные услуги.

Сам мужчина отрицает обвинения и утверждает, что не совершал недопустимых действий, а также не предоставлял услуг массажа. Он также не ответил на вопросы о своём медицинском образовании.

Полиция напоминает: незаконная медицинская деятельность также может повлечь за собой уголовную ответственность.