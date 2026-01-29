Он уже вошел в историю США как «президент-бизнесмен». Как республиканец дал заработать «своим» и что представляет собой бизнес Овального кабинета?

Трампа спонсирует «Ленин»

Даже после победы на президентских выборах Дональд Трамп продолжает привлекать крупные пожертвования. Средства направляются на его инициативы, включая организацию инаугурационных торжеств, строительство бального зала в Белом доме и мероприятия по случаю 250-летия независимости США.

На строительство одного только бального зала пожертвования сделали 37 спонсоров. В их число входит выходец из России, основатель инвестиционной компании IJS Investments Константин Соколов. Изначальная смета Белого дома составляла $200 млн, затем она выросла до $300 млн, а теперь стоимость строительства бального зала оценивается в $400 млн.

Важным каналом для привлечения средств для Трампа остается суперкомитет по политическим действиям (Super PAC) MAGA Inc., специально созданный в его поддержку в 2022 году. Теперь же средства на счету комитета пойдут на помощь республиканцам в ходе избирательной кампании перед промежуточными выборами. За первую половину 2025-го MAGA Inc. собрал почти $200 млн.

В целом с момента переизбрания Трампа в 2024 году и его возвращения на пост президента его доноры собрали почти $2 млрд на политические проекты республиканца, пишет The New York Times. Эта примерная оценка может превышать сумму, собранную в поддержку его президентской кампании 2024 года (почти $1,5 млрд).

Как отмечает газета, многие крупные корпоративные спонсоры Трампа представляют секторы, заинтересованные в решениях Белого дома, включая оборонную промышленность, IT и госуслуги. В обмен на пожертвования доноры могут рассчитывать на смягчение регуляторного контроля, назначение на госдолжности, прекращение судебных дел, а также прямой доступ к президенту — через участие в закрытых ужинах и приемах или сопровождение в зарубежных поездках.

Анализ The New York Times показывает, что из 346 крупнейших спонсоров Трампа (пожертвовавших от $250 000) как минимум 197 — то есть более половины — либо напрямую получили преференции, либо представляют отрасли, выигравшие от решений Белого дома. Речь идет о помилованиях, государственных контрактах, лоббистских поправках в законодательстве и особом доступе к администрации.

Более того, Белый дом буквально «рекламирует» своих спонсоров, выражая тем благодарность на широкую аудиторию в своих соцсетях. Согласно подсчетам NYT, как минимум 67 спонсоров, пожертвовавших средства после президентских выборов, получали положительное упоминание в официальных каналах американской власти, включая аккаунт Трампа в Truth Social.

На свою инаугурацию в 2025 году Трамп собрал рекордную сумму — почти $240 млн. Согласно The New York Times, на это мероприятие пожертвовали, в частности, представители таких отраслей, как:

-технологическая (Nvidia Corporation, AMD, Meta*, Perplexity, Amazon, IBM, PayPal, Microsoft, Samsung Electronics America, Adobe, Google);

-нефтяная (Shell USA, Chevron, ExxonMobil);

-ВПК (Lockheed Martin);

-банковская (Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs)

-автомобильная (General Motors, Hyundai Motor America, Toyota Motor North America);

-авиационная (Boeing, Delta Air Lines, United Airlines);

-фармацевтическая (Pfizer, Johnson & Johnson);

-пищевая (PepsiCo, Coca-Cola);

а также Uber и McDonald’s.

И даже «Ленин» оказался причастен к инаугурации Трампа. Свою долю в нее внес бизнесмен, фигурирующий в статье NYT как Ленин Питерс (возможно, на самом деле это предприниматель из Северной Каролины Ленни Питерс). Кроме того, деньги на инаугурационное торжество выделили выходец из Беларуси предприниматель Игорь Тульчинский и нынешний министр финансов США Скотт Бессент.

Хотя доказать прямую причинно-следственную связь между взносами и решениями администрации нельзя, масштабные пожертвования от потенциально заинтересованных сторон делают неизбежным вопрос о конфликте интересов, подчеркивает NYT. В Белом доме отрицали утверждения о предоставлении донорам Трампа особых привилегий, добавив, что их «следует приветствовать, а не атаковать».

Семья в плюсе

«Главными бенефициарами политики Дональда Трампа стали члены его семьи», — рассказал RTVI младший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин.

Так, принятие закона о стейблкоинах GENIUS позволило сыновьям Трампа получить прибыль от участия в криптовалютных проектах.

По словам Черкашина, в выигрыше также оказались военные подрядчики, такие как Palantir и Anduril, — за счет роста госрасходов на оборону и увеличения стоимости их акций.

Как сообщает NYT, во второй срок Трампа Palantir получила федеральные контракты на сотни миллионов долларов. В их число входила разработка софта для Иммиграционной и таможенной службы (ICE), которая более чем активно действует при республиканской администрации.

А такие крупные корпорации, как Lockheed Martin (производитель истребителей F-35), Parsons и Boeing, могут рассчитывать на масштабные госзаказы при создании проекта ПРО «Золотой купол», добавляет газета.

Более того, благотворно на американский бизнес влияют и решения Белого дома во внешней политике. В частности, санкции Вашингтона против «Лукойла» вынудили российскую компанию активно искать покупателей на свои международные активы, крупнейший из которых — это доля 75% в одном из крупнейших в мире месторождении Западная Курна-2 в Ираке.

В числе заинтересованных сторон: крупный частный инвестиционный фонд Carlyle, в чей портфель входит американский энергетический гигант Chevron, а также крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil. По данным источников Bloomberg, Белый дом предпочитает, чтобы международные активы «Лукойла» были переданы именно американской структуре.

«В целом в первый год второго срока Трампа росли индексы фондовых рынков, благодаря чему выросло благосостояние богатых американцев», — резюмировал Максим Черкашин.

И ярчайшее тому подтверждение — работавший в администрации Трампа Илон Маск, состояние которого на 19 января оценивается в почти $800 млрд. Чуть более года назад, в ноябре 2024-го капитал самого богатого человека в мире составлял немногим свыше $300 млрд.

Посол за донат

Вложения в Трампа принесли пользу не только крупным компаниям. Некоторые спонсоры действующего президента США получили весьма выгодные должности. Так, 15 человек были назначены на посты послов Соединенных Штатов.

К примеру, Уоррен Стивенс, президент и СЕО частного инвестиционного банка Stephens Inc. в мае 2025 года вступил в должность посла США в Великобритании. На эту позицию его выдвинул Дональд Трамп в декабре 2024-го. Он никогда не занимался международной политикой и дипломатией, однако пожертвовал президентской кампании Трампа $6 млн.