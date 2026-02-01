Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У гонконгской частной компании «отжали» Панамский канал 0 685

Бизнес
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У гонконгской частной компании «отжали» Панамский канал

Верховный суд Панамы признал неконституционной концессию на управление ключевыми портами Панамского канала, которую с 1997 года имела Panama Ports Company – дочерняя структура гонконгской CK Hutchison Holdings.

Решение, принятое 29 января, касается 25-летнего продления концессии, предоставленного в 2021 году, и было принято после выводов аудита Контрольной палаты Панамы, которая заявила о финансовых нарушениях, неуплаченных платежах и бухгалтерских ошибках.

Президент страны Хосе Рауль Мулино сказал, что после формального прекращения концессии порты перейдут во временное управление местной "дочки" датской логистической компании A.P. Moller-Maersk. Позже состоится новый концессионный конкурс.

Panama Ports Company не согласилась с решением суда и заявила, что оставляет за собой право на судебную защиту в Панаме и других юрисдикциях.

В заявлении компания отметила, что решение "не имеет правовых оснований и ставит под угрозу не только PPC и ее контракт, но и благосостояние и стабильность тысяч панамских семей, которые прямо или косвенно зависят от портовой деятельности, а также верховенство права и правовую определенность в стране".

Решение суда также вызвало резкую реакцию Китая и Гонконга. В Пекине заявили о готовности принять меры для защиты интересов китайской компании, а правительство Гонконга раскритиковало действия Панамы и призвало уважать дух контрактов.

В 2025 году CK Hutchison договорилась о продаже контрольного пакета акций панамских портов и других активов международному консорциуму, в который входил американский фонд BlackRock, но сделка не была реализована из-за возражений со стороны китайского правительства.

Панамский канал чрезвычайно важен для экономики Панамы и глобальной торговли. Это ключевой маршрут поставок LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.

Читайте нас также:
#Панама #Гонконг #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыты потери главной экономики ЕС из-за кризисов
Изображение к статье: Робототехника приблизилась к горожанам. Иконка видео
Изображение к статье: Почем топливо на заправках в Риге, Таллине, Вильнюсе?
Изображение к статье: Квартальный отчет Volvo Cars вызвал обвал акций компании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео