Решение, принятое 29 января, касается 25-летнего продления концессии, предоставленного в 2021 году, и было принято после выводов аудита Контрольной палаты Панамы, которая заявила о финансовых нарушениях, неуплаченных платежах и бухгалтерских ошибках.

Президент страны Хосе Рауль Мулино сказал, что после формального прекращения концессии порты перейдут во временное управление местной "дочки" датской логистической компании A.P. Moller-Maersk. Позже состоится новый концессионный конкурс.

Panama Ports Company не согласилась с решением суда и заявила, что оставляет за собой право на судебную защиту в Панаме и других юрисдикциях.

В заявлении компания отметила, что решение "не имеет правовых оснований и ставит под угрозу не только PPC и ее контракт, но и благосостояние и стабильность тысяч панамских семей, которые прямо или косвенно зависят от портовой деятельности, а также верховенство права и правовую определенность в стране".

Решение суда также вызвало резкую реакцию Китая и Гонконга. В Пекине заявили о готовности принять меры для защиты интересов китайской компании, а правительство Гонконга раскритиковало действия Панамы и призвало уважать дух контрактов.

В 2025 году CK Hutchison договорилась о продаже контрольного пакета акций панамских портов и других активов международному консорциуму, в который входил американский фонд BlackRock, но сделка не была реализована из-за возражений со стороны китайского правительства.

Панамский канал чрезвычайно важен для экономики Панамы и глобальной торговли. Это ключевой маршрут поставок LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.