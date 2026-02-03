Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия отстала от Литвы на 20 лет: ветроэнергетический бум в Курземе может так и не состояться 0 218

Бизнес
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия отстала от Литвы на 20 лет: ветроэнергетический бум в Курземе может так и не состояться
ФОТО: Unsplash.com

В Курземе будет построено лишь несколько ветропарков, заявил руководитель Ассоциации ветроэнергетики Томс Набургс, сообщают общественные СМИ.

От соседей-литовцев в плане развития отрасли Латвия отстала как минимум на 20 лет, и дискуссии, которые в Литве уже давно прошли, в Латвии только начинаются. Самоуправления в разном темпе продолжают разрабатывать территориальные планировки, оценивая влияние ветропарков на ландшафт и другие природные ценности, однако в целом существует большая неопределенность относительно того, как отрасль будет развиваться дальше.

Чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли, Ассоциация ветроэнергетики пригласила на дискуссию в Кулдигу представителей разных отраслей, правительства и самоуправлений. В свое время в Гробине был построен первый ветропарк в Балтии, затем турбины появились под Вентспилсом, но по сравнению с литовцами и эстонцами развитие ветропарков в Латвии фактически не происходило. Достичь уровня Литвы уже невозможно, поскольку там начали строить ветропарки еще в начале двухтысячных годов. В Латвии построены ветропарки мощностью около 150 мегаватт, что значительно меньше, чем в Литве.

"Если сравнивать с Литвой, у которой почти 3000 мегаватт, мы отстаем от нее в двадцать раз", - говорит руководитель ассоциации.

Причина, по словам Набургса, в том, что в Латвии не хватало как диалога с обществом, так и четкой позиции государства по этим вопросам. В настоящее время понятно, что из того, что теоретически запланировано, реально будет построено значительно меньше.

"В Курземе на стадии планирования находится много проектов, но думаю, что большинство из них не будет построено, в свою очередь те, которые построят, в значительной степени будут зависеть от финансовых возможностей девелоперов - дадут ли им банки финансирование, а получить финансирование в банках становится все труднее и труднее. Поэтому я прогнозирую, что в Курземе в целом будет построено три, максимум пять ветропарков на весь регион", - отметил руководитель ассоциации.

Читайте нас также:
#Литва #Латвия #энергетика #общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В январе зарегистрировано на 5,7% больше предприятий - Lursoft
Изображение к статье: Может ли электричество в Латвии пропасть совсем?
Изображение к статье: Драгоценные слитки уходят в Поднебесную. Иконка видео
Изображение к статье: Долгая дорога в море: в Ригу завезут 20 тысяч тонн керосина из США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео