Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия хочет развивать сотрудничество с Ганой в сельском хозяйстве и пищевой переработке 0 188

Бизнес
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия хочет развивать сотрудничество с Ганой в сельском хозяйстве и пищевой переработке
ФОТО: Unsplash

Латвия стремится развивать сотрудничество с Ганой в сфере сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") после встречи в Риге с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблакавой, пишет ЛЕТА.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между странами, возможности экономического сотрудничества, вопросы безопасности в Европе и Западной Африке, реализацию проектов в сфере развития, а также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Браже отметила, что латвийские предприятия уже предлагают в Гане свою продукцию и услуги — торговля в основном включает зерновые культуры, продукцию мукомольной промышленности и электрооборудование. По её словам, в Латвии активно развиваются отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как информационно-коммуникационные технологии и цифровизация, а также "зелёные технологии", в которых Гана выразила заинтересованность в сотрудничестве.

"Мы хотим развивать сотрудничество и в сфере сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов", — заявила министр иностранных дел Латвии.

Также стороны обсудили войну России против Украины и её влияние на безопасность стран Европы и Африки — в том числе на продовольственную и энергетическую безопасность. Браже подчеркнула, что война, развязанная Россией, является колониальной и империалистической, и что "Россия грубо дезинформирует и вербует граждан других государств, включая африканские страны, для войны против Украины".

Обсуждая сотрудничество в международных организациях, Браже подчеркнула значимость экспертного потенциала Ганы для Латвии как члена Совета Безопасности ООН. По её словам, международное право, недопустимость изменения границ силой, а также новые вызовы в сфере безопасности являются общими приоритетами обеих стран.

Министр Ганы проинформировал Браже об актуальной ситуации и проблемах безопасности, в том числе об угрозе терроризма в Западной Африке и особенно в регионе Сахеля, что напрямую влияет и на безопасность Европы. Министры обсудили дестабилизирующую роль России в регионе Сахеля.

Стороны также обсудили вопросы развития, включая существенно возросший интерес латвийских исполнителей проектов к сотрудничеству с африканскими странами. Латвия поделилась с Ганой своим опытом реализации в прошлом году проекта в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества в целях развития.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #Украина #ООН #Латвия #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В январе зарегистрировано на 5,7% больше предприятий - Lursoft
Изображение к статье: Может ли электричество в Латвии пропасть совсем?
Изображение к статье: Драгоценные слитки уходят в Поднебесную. Иконка видео
Изображение к статье: Долгая дорога в море: в Ригу завезут 20 тысяч тонн керосина из США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео