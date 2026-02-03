Латвия стремится развивать сотрудничество с Ганой в сфере сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") после встречи в Риге с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблакавой, пишет ЛЕТА.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между странами, возможности экономического сотрудничества, вопросы безопасности в Европе и Западной Африке, реализацию проектов в сфере развития, а также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Браже отметила, что латвийские предприятия уже предлагают в Гане свою продукцию и услуги — торговля в основном включает зерновые культуры, продукцию мукомольной промышленности и электрооборудование. По её словам, в Латвии активно развиваются отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как информационно-коммуникационные технологии и цифровизация, а также "зелёные технологии", в которых Гана выразила заинтересованность в сотрудничестве.

"Мы хотим развивать сотрудничество и в сфере сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов", — заявила министр иностранных дел Латвии.

Также стороны обсудили войну России против Украины и её влияние на безопасность стран Европы и Африки — в том числе на продовольственную и энергетическую безопасность. Браже подчеркнула, что война, развязанная Россией, является колониальной и империалистической, и что "Россия грубо дезинформирует и вербует граждан других государств, включая африканские страны, для войны против Украины".

Обсуждая сотрудничество в международных организациях, Браже подчеркнула значимость экспертного потенциала Ганы для Латвии как члена Совета Безопасности ООН. По её словам, международное право, недопустимость изменения границ силой, а также новые вызовы в сфере безопасности являются общими приоритетами обеих стран.

Министр Ганы проинформировал Браже об актуальной ситуации и проблемах безопасности, в том числе об угрозе терроризма в Западной Африке и особенно в регионе Сахеля, что напрямую влияет и на безопасность Европы. Министры обсудили дестабилизирующую роль России в регионе Сахеля.

Стороны также обсудили вопросы развития, включая существенно возросший интерес латвийских исполнителей проектов к сотрудничеству с африканскими странами. Латвия поделилась с Ганой своим опытом реализации в прошлом году проекта в сфере сельского хозяйства в рамках сотрудничества в целях развития.