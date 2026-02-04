Зима в этом году выдалась суровее, чем в предыдущие, поэтому усиливается беспокойство — хватит ли топлива и сколько оно будет стоить. Аналогичные тревоги касаются и электроэнергии, пишет Марис Краутманис на nra.lv.

После российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в крупных городах Украины многие многоквартирные дома остались без тепла и электричества, что ужасно — даже если теплоснабжение восстанавливается, трубы замерзают, и привести дом в порядок крайне трудно. Сотни тысяч людей вынуждены мерзнуть.

Но даже без войны холод доставил проблемы и в Латвии — не заводятся двигатели автомобилей, выходят из строя различные устройства на железнодорожной инфраструктуре.

"Насколько надёжны поставки электроэнергии в Латвии? Не может ли сбыться предсказание, что в какой-то момент электричество внезапно исчезнет — хотя бы на пару часов?" — на этот вопрос "nra.lv" ответили крупнейший производитель электроэнергии "Latvenergo" и главное ответственное за безопасность электроснабжения предприятие АО "Augstsprieguma tīkls".

Производство электричества в Латвии даже выросло

"Latvenergo" производит электроэнергию. И производит мощно. Например, на прошлой неделе общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 2 % и составило 748 ГВтч. Объём потреблённой в Латвии электроэнергии остался неизменным по сравнению с предыдущей неделей — 179 ГВтч. В Эстонии потребление выросло на 4 % — до 230 ГВтч. В Литве было потреблено 339 ГВтч электроэнергии, что на 2 % больше, чем неделей ранее.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 5 %, и всего было произведено 557 ГВтч. В Латвии производство электроэнергии было на 1 % выше по сравнению с предыдущей неделей — 192 ГВтч. Между тем в Эстонии производство выросло на 24 %, составив 127 ГВтч. В то же время в Литве производство электроэнергии снизилось на 1 % — до 238 ГВтч. На прошлой неделе объём производства по сравнению с потреблением в Латвии составил 107 %, в Эстонии — 55 %, в Литве — 70 %. В целом в странах Балтии было произведено 74 % от потреблённого в регионе объёма электроэнергии", — рассказал "nra.lv" директор по коммуникациям концерна "Latvenergo" Андрис Сикснис.

Таким образом, судя по этой информации, производство электроэнергии идёт полным ходом, и даже если мы видим, что "мельницы" ветропарков не крутятся, в других направлениях генерации процесс продолжается.

Полное отключение энергосистемы — маловероятный сценарий

Член правления АО "Augstsprieguma tīkls" Гатис Юнгханс так прокомментировал "nra.lv" ситуацию в области надёжности энергоснабжения: "Система электроснабжения Латвии — как электросети, так и база электростанций — сравнительно хорошо развита и обеспечивает высокий уровень стабильности. Вместе с тем важно понимать, что ни одна энергосистема не является абсолютно неуязвимой и полностью избежать кратковременных перебоев невозможно. Важно различать глобальные сбои на уровне энергосистемы и локальные перебои. Что касается глобальных инцидентов — полное отключение энергосистемы Латвии или стран Балтии — это сценарий с крайне низкой вероятностью, и он никогда не реализовывался. Что касается локальных инцидентов — крупнейший оператор распределительной сети Латвии опубликовал статистику: в 2025 году произошло 11 106 повреждений электросети; одно домохозяйство в Латвии в среднем сталкивалось с перебоями 1,5 раза в год, а средняя продолжительность перебоя в электроснабжении на одного клиента составляла около двух часов в год".

Растёт число кибератак, но с ними борются

"Требования к энергосистеме стран Балтии постоянно растут. Электрификация увеличивает потребление электроэнергии — в январе этого года в странах Балтии зафиксирован новый исторический максимум потребления — 5483 МВт. Энергосистема Балтии сталкивается с возрастающим числом диверсий на инфраструктуру и кибератак. Но одновременно активно увеличиваются мощности и устойчивость энергосистемы. В последние годы основная 330-киловольтная сеть Балтии была усилена новыми или полностью реконструированными линиями электропередачи протяжённостью более 1000 км. За последние пять лет установленная мощность электростанций в Балтии выросла на 80 % и к концу 2025 года достигла исторического максимума — 16 ГВт. В 2025 году в Балтии было произведено 20 ТВтч электроэнергии — наибольший объём за последние семь лет. Если в 2020 году регион Балтии импортировал 43 % необходимой электроэнергии, то в 2025 году — лишь 26 %, и эта положительная тенденция будет продолжаться", — сообщил представитель АО "Augstsprieguma tīkls" Гатис Юнгханс.

Опасения по поводу ситуации

Экономист Айвар Стракшас написал в "Facebook": "Над Балтией господствует антициклон, по утрам температура приближается к минус 30 градусам, и, если верить прогнозам, влияние антициклона сохранится, и теплее особо не станет.

Самое время задуматься, насколько надёжны поставки электроэнергии для Балтии и Латвии. В такое время риски воспринимаются уже не как абстрактные рассуждения, а как вполне конкретная угроза не только комфорту, и легко представить, что будет, если электричество вдруг исчезнет. Хотя бы на пару часов".

В качестве примера Айварс Стракшас использовал данные Nordpool за 2 февраля, чтобы понять, что происходит в Балтийском регионе и в Латвии.

"По потокам электроэнергии (данные на 2 февраля) видно, что Балтия будет спасаться только за счёт импорта. Весь регион получит 31,1 тыс. МВтч электроэнергии. В среднем это означает дефицит мощности в 1297 МВт, что примерно соответствует всему потреблению Латвии. Шведы и поляки отлично заработают, потому что средняя суточная цена в Балтии составит 317 евро/МВтч, что примерно в 3 раза дороже, чем в Швеции, и в 2,5 раза дороже, чем в Польше. У финнов она всего чуть дешевле, чем у нас. Но плевать на цену", — написал Айвар Стракшас 1 февраля.

Не забываем, где мы живём

"Главная проблема энергетической безопасности Балтийского региона — Литва, которая, несмотря на почти 2,5 ГВт установленной мощности ветропарков, полностью зависит от импорта, так как сила ветра ничтожна. Даже если удвоить мощность ветропарков, это особо не поможет. Дефицит есть и в Эстонии, но не такой драматичный. Латвия в целом сейчас обеспечивает себя электроэнергией в полном объёме, хотя ТЭЦ работают почти на максимум, и, как обычно зимой, воды немного. Насчёт надёжности электрокабелей на дне Балтийского моря мы уже проверили.

Итак, история с ветропарками — это не про надёжность поставок электроэнергии. Так же неразумно в Балтийском регионе полагаться только на тепловые насосы для отопления частных домов. Электричество может пропасть именно тогда, когда оно нужнее всего.

У нас ещё были "зелёные" инициативы ограничить и даже запретить отопление дровами.

В своей жизни я помню и температуру воздуха минус 42 градуса. Не могу себе представить, насколько бы в таком случае выросло потребление электроэнергии, и совершенно точно тогда ветропарки превратились бы в потребителей энергии. ГЭС тоже особо ничего не дадут, если вообще что-то дадут. Рассуждая о надёжности энергоснабжения, не следует забывать, в каком географическом месте мы живём, и не слишком полагаться на глобальное потепление, а учитывать исторические температуры", — считает экономист.