11 сентября 2025 года ЦЗПП изъял образец товара в магазине «Baltijas suvenīri» и передал его на экспертизу в ООО «Латвийский центр сертификации». Конкретный товар — государственный флаг Латвии (Fanu karogs LV), размером 75 × 150 см, с карабинами, произведённый литовским предприятием «Maia LT».

Согласно заключению экспертизы, флаг не соответствует нормативным требованиям из-за слишком низкой плотности и толщины ткани, а также её высокой воспламеняемости. В то же время установлено, что по цветам, пропорциям и крепёжным элементам флаг предназначен для использования на флагштоке и формально соответствует описанию государственного флага Латвии в понимании закона.

В компании пояснили ЦЗПП, что данная продукция не является официальным флагом Латвии, а представляет собой сувенирный флаг для спортивных и других мероприятий. Компания выразила готовность дополнить маркировку товара с указанием, что он не предназначен для использования в качестве государственного флага.

Однако ЦЗПП не согласился с этими доводами, подчеркнув, что понятие «сувенирный флаг» не предусмотрено нормативными актами, а государственный флаг Латвии сохраняет свой юридический статус независимо от цели его использования. Этот вывод подтвердило также заключение Государственной геральдической комиссии, в котором указано, что данное изделие следует считать государственным флагом Латвии, к которому в полной мере применимы технические требования, установленные законом.

На данный момент компания не предоставила доказательств выполнения необходимых корректирующих действий, не отозвала товар у партнёров и не вернула его поставщикам. ЦЗПП постановил запретить дальнейшее распространение продукции и обязал компанию в течение двух недель изъять флаги с рынка и предоставить доказательства выполнения этих действий. Также компания должна письменно проинформировать ЦЗПП о дальнейших действиях в отношении оставшейся и возвращённой от розничных торговцев продукции.

ЦЗПП указал, что в случае неисполнения решения может быть применён штраф до 10 000 евро, причём он может назначаться повторно до выполнения предписаний.

Компания «Baltijas suvenīri» зарегистрирована в 2006 году, её уставный капитал составляет 2846 евро, согласно данным «Firmas.lv». Единственной владелицей компании является Санта Наудиня. В 2024 году оборот компании составил 712 026 евро, а прибыль — 216 541 евро.