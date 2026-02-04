Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданно: флагов Латвии в магазинах станет меньше. Компании с «неправильными» флагами грозит штраф до 10 000 евро 4 911

Бизнес
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: флагов Латвии в магазинах станет меньше. Компании с «неправильными» флагами грозит штраф до 10 000 евро
ФОТО: LETA

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) запретил ООО «Baltijas suvenīri» распространять изготовленный из ткани флаг Латвии, не соответствующий требованиям нормативных актов, говорится в опубликованном решении ЦЗПП, пишет ЛЕТА.

11 сентября 2025 года ЦЗПП изъял образец товара в магазине «Baltijas suvenīri» и передал его на экспертизу в ООО «Латвийский центр сертификации». Конкретный товар — государственный флаг Латвии (Fanu karogs LV), размером 75 × 150 см, с карабинами, произведённый литовским предприятием «Maia LT».

Согласно заключению экспертизы, флаг не соответствует нормативным требованиям из-за слишком низкой плотности и толщины ткани, а также её высокой воспламеняемости. В то же время установлено, что по цветам, пропорциям и крепёжным элементам флаг предназначен для использования на флагштоке и формально соответствует описанию государственного флага Латвии в понимании закона.

В компании пояснили ЦЗПП, что данная продукция не является официальным флагом Латвии, а представляет собой сувенирный флаг для спортивных и других мероприятий. Компания выразила готовность дополнить маркировку товара с указанием, что он не предназначен для использования в качестве государственного флага.

Однако ЦЗПП не согласился с этими доводами, подчеркнув, что понятие «сувенирный флаг» не предусмотрено нормативными актами, а государственный флаг Латвии сохраняет свой юридический статус независимо от цели его использования. Этот вывод подтвердило также заключение Государственной геральдической комиссии, в котором указано, что данное изделие следует считать государственным флагом Латвии, к которому в полной мере применимы технические требования, установленные законом.

На данный момент компания не предоставила доказательств выполнения необходимых корректирующих действий, не отозвала товар у партнёров и не вернула его поставщикам. ЦЗПП постановил запретить дальнейшее распространение продукции и обязал компанию в течение двух недель изъять флаги с рынка и предоставить доказательства выполнения этих действий. Также компания должна письменно проинформировать ЦЗПП о дальнейших действиях в отношении оставшейся и возвращённой от розничных торговцев продукции.

ЦЗПП указал, что в случае неисполнения решения может быть применён штраф до 10 000 евро, причём он может назначаться повторно до выполнения предписаний.

Компания «Baltijas suvenīri» зарегистрирована в 2006 году, её уставный капитал составляет 2846 евро, согласно данным «Firmas.lv». Единственной владелицей компании является Санта Наудиня. В 2024 году оборот компании составил 712 026 евро, а прибыль — 216 541 евро.

Читайте нас также:
#бизнес #права потребителей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    4-го февраля

    _ ну, действительно, смешно смотреть – когда демонстрируют в печати или видеокадрax ... "какой-то" – почти австрийский флаг и объявляют его – латвийским (в Википедии указаны пропорции и оттенок этого бордовo-красного с синеватым оттенком)

    3
    1
  • Д
    Добрый
    4-го февраля

    Это перебор и глупость

    1
    2
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Главное в безопасности и процветании Латвии-это флаг ,язык и гимн,а то многие поют его как то картаво,но этого не замечают,а не экономика и процветание латвийцев,что является основной составляющей безопасности страны... Хотя какой уже страны...Нищеброды,которым за то,чтобы исполняли приказы со стороны,дают немножко денег,которые,правда,до латвийцев не доходят,но некоторым хватает купить недвижимость за границей и в Латвии,и жить припеваюче.😈👽

    2
    1
  • MiU
    Made in USSR
    4-го февраля

    Да-да! Правильно-правильно! И ещё: начинайте штрафовать ещё и тех, кто вывешивает флаги Латвии вверх ногами! :-)

    17
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: SpaceX оценили в 1,06 трлн € после слияния с xAI, Муск укрепляет империю
Изображение к статье: Пахать на производстве становится все менее желанной перспективой. Иконка видео
Изображение к статье: Крупнейший в стране гидроузел "Санься" /"Три ущелья"/ в городе Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/. Иконка видео
Изображение к статье: Скоро криворожская сталь остынет навеки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео