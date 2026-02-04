В январе этого года в Латвии зарегистрировано 979 новых предприятий, что на 5,7% больше, чем в январе 2025 года, свидетельствуют обобщенные данные "Lursoft".

По данным "Lursoft", это самый высокий показатель регистрации новых предприятий за последние годы. При этом за первый месяц года было ликвидировано 449 предприятий.

"Lursoft" сообщает, что совокупный основной капитал новых предприятий, зарегистрированных в январе этого года, достиг 5,3 млн евро. При этом у одного предприятия - ООО "Mazmežotnes muiža" - основной капитал превысил 1 млн евро. Учредителем компании является владелец ООО "Viesturu rapsis" и крестьянского хозяйства "Sējas" Арис Бурканс.

Второе по величине новое предприятие, зарегистрированное в январе, также находится за пределами столицы - это ООО "VMG auto" в Елгаве. В его основной капитал ООО "Anru Motors" вложило 602 800 евро. По данным "Lursoft", в 2024 году "Anru Motors" работало с оборотом 1,32 млн евро и прибылью 1 220 евро. В настоящее время у предприятия зарегистрированы два активных структурных подразделения - автомагазин с сервисом и автоцентр в Елгаве. Согласно доступной информации, в четвертом квартале 2025 года в компании было занято 30 сотрудников.

В топ-10 крупнейших новых предприятий за пределами столицы, зарегистрированных в прошлом месяце, также вошли ООО "MIEAP Capital" с основным капиталом 300 000 евро в Марупском крае, ООО "Stiga RM Next Gen" с основным капиталом 255 000 евро в Тукумском крае и ООО "Spectre LV" с основным капиталом 200 000 евро в Елгавском крае.

Зарегистрированное в Калнциемсе Елгавского края ООО "Spectre LV" в январе стало также крупнейшим новым предприятием с иностранным капиталом. Учредителем компании является датское АО "Spectre", которому в Латвии также принадлежит работающая в сфере недвижимости компания "Spectre LV Latvia Real Estate" в Добельском крае. По обобщенным данным "Lursoft", иностранный капитал привлекли 143 новых предприятия, зарегистрированных в январе.

Крупнейшими зарегистрированными в январе 2026 года предприятиями по объему основного капитала являются "Mazmežotnes muiža" с 1,1 млн евро, "VMG auto" с 602 800 евро, ООО "Wilhelm Hjordt property" с 330 000 евро, ООО "K6J" с 315 000 евро, "MIEAP Capital" с 300 000 евро, "Stiga RM Next Gen" с 255 000 евро, ООО "Artora" с 250 000 евро, "Spectre LV" с 200 000 евро, ООО "SB ESPV" с 164 420 евро и ООО "Brighty" со 150 000 евро.

Из всех новых предприятий, зарегистрированных в январе, 87,44% составляют общества с ограниченной ответственностью, а 10,93% - индивидуальные коммерсанты. Кроме того, в прошлом месяце были зарегистрированы семь филиалов иностранных коммерсантов, шесть крестьянских хозяйств, два коммандитных общества и одно полное товарищество. Зарегистрированное в минувшем месяце полное товарищество "Būvenergo Group" учреждено предприятиями ООО "Elektro Star" и ООО "Energo-2".

Как и ранее, в январе более половины новых ООО имели основной капитал до 2800 евро - их доля составила 57,31%. По данным "Lursoft", в 213 случаях основной капитал нового ООО равнялся одному евро, а у одного предприятия - ООО "LifeQs" - составил всего 10 центов. Компанию совместно основали Лаура и Серкан Карабулути.

Наибольшее количество новых предприятий в январе зарегистрировано в следующих самоуправлениях: Рига - 477, Марупский край - 32, Юрмала - 31, Огрский край - 29, Валмиерский край - 22, Елгава - 20, Салдусский край - 20, Ропажский край - 19, Кекавский край - 19, Сигулдский край - 19 и Лиепая - 19.