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«Игровая площадка Путина» 0 271

Культура
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
«Игровая площадка Путина»

Документальный фильм с таким названием продемонстрировали недавно в Риге. Его режиссер, поляк Конрад Шолайский (68), изучал общественные настроения в своей стране, а также в Чехии, Болгарии, Молдове и Латвии. Выбор государств объясняет тем, что «мы долго находились под влиянием Советского Союза».

«Игровая площадка Путина»

Документальный фильм с таким названием продемонстрировали недавно в Риге. Его режиссер, поляк Конрад Шолайский (68), изучал общественные настроения в своей стране, а также в Чехии, Болгарии, Молдове и Латвии. Выбор государств объясняет тем, что «мы долго находились под влиянием Советского Союза».

«Были отдельные мгновения, в которые я не мог сдержаться, - рассказывает постановщик в интервью еженедельнику SestDiena, -В одном эпизоде фильма есть политик, который изначально казался приятным, теплым человеком. Мы даже друг другу понравились. Позднее, когда продолжили разговор о войне в Украине и зверствах российской армии, он изменил свое отношение и стал типичным пропагандистским рупором. В этот миг зрители видят мое лицо и то, как я задаю вопросы, понимая, что это нелегко. Не хотелось таким образом сказать, что он идиот, предатель, враг и так далее, ибо я понимаю, что нам нужно быть понимающими и каждому нужно дать время и пространство изложить свою позицию».

«В Латвии большинство местных понимает ситуацию и не существует замешательства: вы понимаете, что Россия не доброкачественна. Однако люди, которые есть русские, говорят по-русски или происходят из России или советской империи, автоматически не сторонники Путина... Они не говорят по-латышски, правительство сделало их жизнь сложней, ибо надо учить язык, и зачем учить язык, на котором говорит примерно один миллион, пока у тебя есть доступ к красивому русскому языку, литературе и телевидению? Они потерялись, но они могут быть использованы как повод для интервенции, ибо Путин притворяется, что заботится о них. Это наблюдается в Латвии, а также более или менее относится к Эстонии. В Польше и Чехии есть другая ситуация — русскоязычная популяция невелика. У нас фактически русских нет. Именно потому нужно искать другой конфликт».

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#страны балтии #документальное кино
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