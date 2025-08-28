Невероятно! В финале конкурса на канале «Россия 1» прозвучала латышская песня - Киркоров и Лазарев в экстазе

Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета выступил в финале телепроекта "Ну-ка, все вместе! Хором!" на телеканале "Россия 1", неожиданно представив латышскую песню "Es guļu, guļu..." Об этом сообщает Otkrito.lv.

Коллектив стал участником второго сезона шоу и в отборочном туре набрал 95 баллов, заняв третье место. Однако благодаря тому, что победители не смогли продолжить участие, уральский хор получил возможность выйти в финал. К нему музыканты подготовили новую программу, в которой главным номером стала латышская песня "Es guļu, guļu...", которую участники исполнили в необычном формате — с закрытыми глазами.

Художественный руководитель хора Светлана Долниковская объяснила замысел произведения: «Влюбленные спят, и девушке снится сон, что ее любимый садится на коня, берет оружие и уезжает навсегда. Потом они просыпаются, прощаются долгим взглядом, и все заканчивается».

На телепроекте выступления оценивает жюри, состоящее из сотни экспертов, среди них педагоги, хормейстеры, исполнители, победители прошлых сезонов проекта. Задача участников выступить так, чтобы как можно больше представителей жюри поднялись со своих мест. Сколько экспертов встанет, столько баллов получит хор за выступление. Исполнение латышской песни произвело сильное впечатление на жюри, в результате жор получил 99 баллов из 100 возможных. Председатель «сотни» Сергей Лазарев отметил эмоциональный контакт артистов с залом: «В прошлый раз они были так сконцентрированы на вас, на дирижере, а сегодня произошла магия, контакт с нами. Хоть у них и были завязаны глаза, я увидел и услышал артистов на сцене».

Филипп Киркоров подчеркнул артистизм и новаторский подход уральцев: «Это очень креативно, талантливо, столько в этом интеллигентности, культуры, стати. На данный момент для меня вы лучшие, это действительно номер победителей».

Преподаватель по вокалу Алена Гумникова назвала выступление «завораживающим событием»: «Вы изображали птиц, шум леса, природу. Вы погрузили всех нас в нереальное ощущение, мне кажется, мы даже приблизились к Богу. Вы великолепны!»

В финале соперниками Хора УрФУ стали коллективы из Владимира и Казани. Первое место разделили Хор русской песни и Капелла Дмитрия Железнова, уральцы заняли почетное второе место.