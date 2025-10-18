Baltijas balss logotype
Новус, толока, баня: список нематериального культурного наследия Латвии пополнился шестью ценностями 3 912

Культура
Дата публикации: 18.10.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Новус, толока, баня: список нематериального культурного наследия Латвии пополнился шестью ценностями

Ежегодно в Национальный список нематериального культурного наследия вносят новые латышские традиции, обычаи и навыки - от изготовления рыболовных сетей до народного "грибничества". Сегодня подтверждён включение шестёрки новых ценностей.

Одна из них - игра на гармошке (ermoņika). Без этого инструмента когда-то трудно было представить свадьбу, бал или деревенские посиделки в Латгалии. В селе Меднева ежегодно проходит фестиваль гармошки, благодаря которому живая музыкальная традиция держится на слуху.

«Радует, что гармошке учатся и молодые, и им это нравится: только из “гармошки” можно вытащить именно тот звук, какой хочешь», - говорит руководитель Медневского народного дома Скайдрите Шайцане.

До сих пор в список были внесены культурные пространства суитов, ливов, а также Руцавы, Ницы, Барты и Пиебалги. Теперь к ним присоединилось и культурное пространство Наутрену в Латгалии.

Статус в списке помогает сохранять традиции, повышать узнаваемость и участвовать в проектах для привлечения дополнительного финансирования.

В перечень включены также банная традиция и новус - латвийская национальная настольная игра вроде переносного упрощенного бильярда. Ещё одна новая позиция - лов угрей на Салаце и Светупе.

«Многие не знают, что мы этим занимаемся. Видят угря на рынке - думают, из Литвы или ещё откуда. А выходит, что наш, местный», - рассказывает владелец традиционной угревой запруды (tača) на Святупе Николай Колушкин, передает LSM.lv.

Отдельным решением статус присвоен и толоке - совместному общественному труду. В последние годы движение получило новый масштаб благодаря ежегодной Большой толоке, направленной на уборку и благоустройство всей страны.

«У нас есть толоки навозные, картофельные, сенокосные - это очень распространённая форма работы. Важно говорить, что это тоже наследие: у него своя фольклорная среда, свои обычаи, особые блюда с хозяйкой у очага. Сегодня к ним добавились и “цифровые” толоки», - подчёркивает эксперт по нематериальному наследию Гита Ланцере.

Национальный список нематериального культурного наследия ведётся с 2017 года. Теперь в нём 46 ценностей.

(3)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го октября

    Вес одного угря 0,6 - 1,3 кг. Цена в Латвии за килограмм 38 евро.

    11
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го октября

    Золе - Карточная игра со взятками, очень популярная в Латвии

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го октября

    Насчет игры на гармошке - обидели русского медведя и бабушку Шланга. Жаль, что не до полного отключения... Насчет бани - обидели финнов и русских: не помню, кто из русских полководцев жаловался, что в Риге утром не найти горячей воды побриться...

    16
    1
