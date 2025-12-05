Baltijas balss logotype
На участке Приедайне-Дубулты часть пассажиров будут перевозить автобусами 0 2166

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
LETA
Изображение к статье: На участке Приедайне-Дубулты часть пассажиров будут перевозить автобусами
ФОТО: LETA

В связи с ремонтными работами на Тукумсской железнодорожной линии с сегодняшнего дня на некоторых рейсах на участке Приедайне - Дубулты пассажиров будут перевозить автобусы, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Pasažieru vilciens".

С сегодняшнего дня на железнодорожной линии в Тукумс начнется четвертый этап работ по модернизации электрифицированной сети, поэтому в расписании поездов будут изменения, а на некоторых рейсах на участке Приедайне-Дубулты пассажиров будут перевозить автобусы. ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) планирует закончить ремонт до 2 февраля следующего года.

Автобусные рейсы будут согласованы с поездами на станции Приедайне. Если поезд задерживается, автобус отправится со станции только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если автобус задерживается, поезд будет ждать пассажиров для пересадки.

#железная дорога #Латвия #транспорт #пассажирские перевозки #автобусы
