Кто получит премию за вклад в культуру Латвии: в списке 17 кандидатов 3 101

Культура
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Кто получит премию за вклад в культуру Латвии: в списке 17 кандидатов

В этом году Министерство культуры Латвии получило 17 заявок на соискание Премии за выдающиеся достижения в области культуры, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью министерства Лита Кокале.

Среди претендентов - представители архитектуры, дизайна, кино, образования в области культуры и наследия, литературы и книготорговли, музыки, а также изобразительного и исполнительского искусства.

Кандидаты выдвигались учреждениями, подведомственными Министерству культуры, отраслевыми консультативными советами, неправительственными организациями и самоуправлениями. Представленные заявки рассмотрит Латвийский национальный совет по культуре, который выберет трёх финалистов и представит их министру культуры для утверждения.

Имена лауреатов станут известны 17 декабря на церемонии вручения премии, которая пройдёт в обновлённой мастерской «Riga Makerspace» Латвийской академии художеств.

Премия учреждена с целью выражения признательности Латвийского государства за выдающиеся достижения в области культуры, которые способствуют популяризации латвийских культурных ценностей и укрепляют имидж страны за рубежом.

На награду могут претендовать те, кто добился заметных успехов на международных конкурсах, фестивалях или других профессиональных площадках, чьи работы получили широкий резонанс и способствовали росту культурного авторитета Латвии.

Каждый из трёх лауреатов получит по 7000 евро после уплаты налогов. Организаторами церемонии выступают Министерство культуры и Латвийская академия художеств.

Премия «За выдающиеся достижения в области культуры» была учреждена в 2014 году по инициативе Латвийского совета творческих союзов при поддержке Национального совета по культуре. Среди предыдущих лауреатов - Александр Антоненко, Андрис Нельсонс, Гидон Кремер, Алвис Херманис, Имант Ланцманис, Элина Гаранча, Рундальский дворец-музей и оркестр Sinfonietta Rīga.

#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • NB
    Nose Bose
    22-го октября

    культура в Латвии? Гестапо - да, культуре - нет :)

    4
    0
  • П
    Процион
    22-го октября

    То есть, трудящихся в этом списке нет (и быть не может).

    5
    0
  • A
    Aleks
    22-го октября

    К гадалке не ходи,кто получит премии от ,,Прогрессивной,,министра культуры-члены ЛГБТ ,скрытые и явные. Когда будут названы победители-огласите список пидорасов,чтобы хоть знать голубую кулътуру Латвии.👽

    3
    0
Читать все комментарии

Видео