21 декабря на сценe дома Рижского Латышского общества состоится концерт "Hogwarts Symphony", где симфонический оркестр "Tynda.music" исполнит самые яркие музыкальные моменты из всех частей легендарной киносаги.

Самые популярные музыкальные мотивы из фильмов о Гарри Поттере, номинированные на "Оскар", снова позволят вам погрузиться в приключения самого известного ученика школы Хогвартс и его друзей, а также непрекращающийся битву с неумолимым противником - злым колдуном лордом Волан-де-Мортом.

Фильмы о Гарри Поттере по мотивам романов британской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг - одни из самых востребованных в истории кино. Сериал из восьми фильмов занимает 3-е место в мире с общим доходом почти 8 миллиардов долларов.

Несомненно, важную роль в этом успехе сыграла музыка, созданная оскароносными композиторами Джоном Уильямсом и Александром Деспла, а также суперталантливыми Патриком Дойлом и Николасом Хупером.

Джон Уильямс написал музыку к первым трем фильмам о Поттере. Например, знаменитую "Тему Хедвиги", классический мотив Хогвартс в исполнении детского хора о двойных неприятностях или веселый "Вальс тетушки Марджи".

Гимн Хогвартс Патрика Дойла из четвертого фильма о Гарри Поттере перенесет зрителей в таинственный и мрачный мир Турнира Трёх Волшебников. Николас Хупер написал "Прощание с Дамблдором" к пятому и шестому фильму о Гарри Поттере. Александр Деспла написал музыку для двух последних фильмов, создав грандиозный и запоминающийся финал.