Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Париже покажут эскизы новых витражей Нотр-Дама 0 56

Культура &
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Париже покажут эскизы новых витражей Нотр-Дама

В Гран-Пале представлены эскизы новых витражей собора Нотр-Дам работы Клэр Табуре. Это скандальный проект реконструкции, который заменит наследие Виолле-ле-Дюка.

В парижском Гран-Пале открывается выставка, которая может поставить точку — или, наоборот, разжечь с новой силой — один из самых громких споров в мире искусства последних лет. До 15 марта 2026 года публика впервые увидит полномасштабные макеты новых витражей собора Парижской Богоматери, созданные художницей Клэр Табуре.

Проживающая в Лос-Анджелесе француженка выиграла международный конкурс, обойдя 110 претендентов. Её проект, выполненный тушью на бумаге, заменит исторические витражи XIX века работы Эжена Виолле-ле-Дюка в часовнях южного нефа. Это решение, одобренное Эммануэлем Макроном, вызвало резкую критику консерваторов: петиция против демонтажа уцелевших в пожаре исторических окон собрала почти 150 000 подписей.

Табуре предложила фигуративное решение на тему Пятидесятницы (сошествия Святого Духа). При этом художница попыталась найти компромисс: экспрессивные фигуры на переднем плане будут соседствовать с фоном, цитирующим геометрию Виолле-ле-Дюка. Реализацией проекта займется легендарная мастерская Симона-Марка (Atelier Simon-Marq).

Сама Табуре сравнивает свой проект с пирамидой Лувра, напоминая, что любое новое искусство в историческом центре Парижа сначала встречается в штыки. «Изменения следует вносить с осторожностью, и этот проект очень деликатен», — утверждает художница.

Читайте нас также:
#выставка #искусство #культура #архитектура #Париж #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия вновь примет участие в международном конкурсе «Евровидение: молодые музыканты»
Изображение к статье: Картину великого Рубенса, которую 4 века считали утерянной, продали с молотка
Изображение к статье: «Люди в черном» возвращаются: Sony Pictures взялась за пятый фильм
Изображение к статье: Фото: Ieva Romasko

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анфиса Рукодельница: что нужно сделать 21 декабря для финансового благополучия и уюта в доме
Дом и сад
Изображение к статье: Раскрыт секрет завтрака, способного помочь сбросить до 5 кг в месяц
Еда и рецепты
Изображение к статье: У панд есть своя социальная сеть для общения с сородичами: как это функционирует?
В мире животных
Изображение к статье: В торговом центре Таллина произошел взрыв, есть пострадавший
ЧП и криминал
Изображение к статье: Аниматоры создали фантастические миры. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Астрономы впервые обнаружили космическое столкновение в другой звездной системе Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Анфиса Рукодельница: что нужно сделать 21 декабря для финансового благополучия и уюта в доме
Дом и сад
Изображение к статье: Раскрыт секрет завтрака, способного помочь сбросить до 5 кг в месяц
Еда и рецепты
Изображение к статье: У панд есть своя социальная сеть для общения с сородичами: как это функционирует?
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео