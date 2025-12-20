В Гран-Пале представлены эскизы новых витражей собора Нотр-Дам работы Клэр Табуре. Это скандальный проект реконструкции, который заменит наследие Виолле-ле-Дюка.

В парижском Гран-Пале открывается выставка, которая может поставить точку — или, наоборот, разжечь с новой силой — один из самых громких споров в мире искусства последних лет. До 15 марта 2026 года публика впервые увидит полномасштабные макеты новых витражей собора Парижской Богоматери, созданные художницей Клэр Табуре.

Проживающая в Лос-Анджелесе француженка выиграла международный конкурс, обойдя 110 претендентов. Её проект, выполненный тушью на бумаге, заменит исторические витражи XIX века работы Эжена Виолле-ле-Дюка в часовнях южного нефа. Это решение, одобренное Эммануэлем Макроном, вызвало резкую критику консерваторов: петиция против демонтажа уцелевших в пожаре исторических окон собрала почти 150 000 подписей.

Табуре предложила фигуративное решение на тему Пятидесятницы (сошествия Святого Духа). При этом художница попыталась найти компромисс: экспрессивные фигуры на переднем плане будут соседствовать с фоном, цитирующим геометрию Виолле-ле-Дюка. Реализацией проекта займется легендарная мастерская Симона-Марка (Atelier Simon-Marq).

Сама Табуре сравнивает свой проект с пирамидой Лувра, напоминая, что любое новое искусство в историческом центре Парижа сначала встречается в штыки. «Изменения следует вносить с осторожностью, и этот проект очень деликатен», — утверждает художница.