Сегодня эти сериалы назвали бы старыми, но именно они подарили нам классное детство. Пока родители были заняты на работе, а Интернета не было, все внимание было приковано к телевизору, который мы смотрели в одиночестве, с друзьями или с бабушкой. Раньше каждый сериал был событием, а не однодневкой. Ведь мы росли, имея перед глазами культовые образы, на которые нам хотелось равняться. Вспоминаем сериалы, о которых мы будем рассказывать своим детям.

«Тайны Смолвиля»

Пусть сериал закончился в 2017-м, все-таки большинство миллениалов и ранних зумеров вряд ли досмотрело его до конца. В нулевые история Кларка Кента, который появился в Смолвиле в результате метеоритного дождя, казалась таинственной, а его отношения с Ланой Лэнг и Лексом Лютером заставляли не отрываться от экранов. Кстати, ранее мы писали о звезде «Тайн Смолвиля» Эллисон Мэк, которая оказалась в секте и оказалась причастна к преступлениям.

«Баффи – истребительница вампиров»

Баффи навсегда останется ролевой моделью для многих девчонок 90-х и нулевых. Нам также нравилось представлять себя на ее месте – девушкой, которая вела двойную жизнь: днем ходила в школу, а по ночам расправлялась с вампирами. В 2026-м нас ждет продолжение культового сериала с Сарой Мишель Геллар в главной роли. По сюжету она станет Наблюдательницей за новой истребительницей вампиров по имени Нова, которую сыграет Райан Кира Армстронг. Шоураннеры сообщают, что пилот уже снят, но точной даты выхода сериала не называют.

«Зена – королева воинов»

Многие девчонки в детстве выбирали между team Зена и team Габри. До того, как комиксы начали массово экранизировать, они были нашими супергероинями. Да и признаемся, многие представляли, как метают диск также, как Зена. Помимо ярких женских персонажей, нас цеплял воображаемый мир, в котором существуют боги и люди.

«Зачарованные»

Раньше вопрос о том, кто тебе больше нравится из «Зачарованных», и слово «Сила Трех» становились пропуском в любую девчачью тусовку. Сложно было найти равнодушных к мистическим и романтическим приключениям трех сестер со сверхспособностями Прю, Пайпер, Фиби.

«Спасатели Малибу»

«Спасатели Малибу» неизменно ассоциируется с Памелой Андерсон в том самом красном купальнике, о котором мечтали многие девчонки. Да и сама атмосфера сериала о спасателях, бегущих по морскому пляжу, продолжает завораживать.

«Клон»

Сегодня рилсы с нарезками из «Клона» стали вирусными. Сериал в детстве заставлял нас переживать за отношения Жади и Лукаса, но теперь многие повзрослевшие зрители склоняются к тому, что лучшей партией для героини все-таки был Зейн.

«Альф»

Альф выигрывает у нас звание самого милого инопланетянина. После крушения своего корабля он остается жить в обычной американской семье. Он научил нас парадоксально смотреть на повседневность, в которой мы живем. И, конечно, мы не можем забыть его чувство юмора и дружелюбие. Появление Альфа в одном из эпизодов телесериала «Детство Шелдона» напомнило нам, насколько мы соскучились по добрым комедиям 90-х.