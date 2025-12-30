Туристам придется платить два евро за вход к знаменитому римскому фонтану Треви, объявил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Один из самых известных в мире фонтанов по-прежнему будет доступен для бесплатного просмотра издалека, но приблизиться к нему смогут только обладатели билетов, заявил Гуальтьери на пресс-конференции.

«С 1 февраля мы вводим платный билет на посещение шести достопримечательностей в итальянской столице, включая фонтан Треви, — заявил мэр.

Вход на остальные пять объектов будет стоить пять евро.

Посещение фонтана, построенного в XVIII веке, входит в число обязательных к посещению достопримечательностей для многих туристов, приезжающих в Рим.

Традиция бросать монетку в воду стала настолько популярной, что учреждения еженедельно собирают тысячи евро, которые затем передаются благотворительной организации Caritas.

Из-за известности фонтана, на площади вокруг этого шедевра барокко часто собирается столько людей, что трудно как следует рассмотреть его.

По словам Гуальтьери, с 1 января по 8 декабря площадь, расположенную прямо напротив фонтана, посещают около девяти миллионов туристов — в среднем 30 000 человек в день.

Территория возле фонтана также популярна среди карманников, и римские чиновники уже много лет обсуждают различные способы регулирования доступа к ней.

Для жителей Рима вход будет бесплатным.

По оценкам городского совета, билеты на посещение фонтана Треви могут приносить 6,5 миллионов евро в год, заявил мэр.