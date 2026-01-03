Пресс-фото
7 января в 15:00 в баре и ресторане St. Black, специализирующемся на живой музыке, состоится объявление номинантов на премию «Золотой микрофон 2026» в категории «Лучшая музыкальная запись Латвии».
«В этом году премия «Золотой микрофон» имеет особое значение, поскольку отмечает 30-летие этого престижного бренда. Я искренне рада, что мероприятие по объявлению номинантов в этом году соберет вместе как молодых, так и опытных артистов, которые совместно формируют и развивают латвийскую музыкальную индустрию», — подчеркивает Патриция Рубене, председатель правления премии «Золотой микрофон».
В ходе мероприятия будут объявлены пять номинантов из 16:
1. Хип-хоп музыкальный альбом
2. Альбом классической и вокальной музыки
3. Альбом в стиле фолк или этнической музыки.
4. Лучшее видео
5. Лучшая запись живого выступления
6. Лучший дебютный альбом
7. Лучшая песня
8. Музыкальный альбом для детей
9. Альбом электронной и танцевальной музыки
10. Поп-альбом
11. Альбом в стиле инди или альтернативной музыки
12. Традиционный поп-альбом
13. Лучший дизайн альбома
14. Альбом в стиле джаз, фанк или соул.
15. Межжанровый и инструментальный музыкальный альбом
16. Рок- или металл-музыкальный альбом
Объявление номинантов также будет сопровождаться музыкальными выступлениями – выступят Андрис Эрглис, Типа, инди- и поп-рок-группа Dzirnavnieki, Саманта Тина, а также объединение Sub Scriptum и Эмилия Ермола.
Церемония вручения премии «Золотой микрофон 2026» в номинации «Лучшая музыкальная запись года» в Латвии состоится 28 февраля 2026 года в Вентспилсе, в Олимпийском центре «Вентспилс».
