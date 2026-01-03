Baltijas balss logotype
Будут объявлены номинанты на премию «Золотой микрофон 2026» 0 50

Культура &
Дата публикации: 03.01.2026
LETA
Изображение к статье: Пресс-фото

Пресс-фото

7 января в 15:00 в баре и ресторане St. Black, специализирующемся на живой музыке, состоится объявление номинантов на премию «Золотой микрофон 2026» в категории «Лучшая музыкальная запись Латвии».

«В этом году премия «Золотой микрофон» имеет особое значение, поскольку отмечает 30-летие этого престижного бренда. Я искренне рада, что мероприятие по объявлению номинантов в этом году соберет вместе как молодых, так и опытных артистов, которые совместно формируют и развивают латвийскую музыкальную индустрию», — подчеркивает Патриция Рубене, председатель правления премии «Золотой микрофон».

В ходе мероприятия будут объявлены пять номинантов из 16:

1. Хип-хоп музыкальный альбом

2. Альбом классической и вокальной музыки

3. Альбом в стиле фолк или этнической музыки.

4. Лучшее видео

5. Лучшая запись живого выступления

6. Лучший дебютный альбом

7. Лучшая песня

8. Музыкальный альбом для детей

9. Альбом электронной и танцевальной музыки

10. Поп-альбом

11. Альбом в стиле инди или альтернативной музыки

12. Традиционный поп-альбом

13. Лучший дизайн альбома

14. Альбом в стиле джаз, фанк или соул.

15. Межжанровый и инструментальный музыкальный альбом

16. Рок- или металл-музыкальный альбом

Объявление номинантов также будет сопровождаться музыкальными выступлениями – выступят Андрис Эрглис, Типа, инди- и поп-рок-группа Dzirnavnieki, Саманта Тина, а также объединение Sub Scriptum и Эмилия Ермола.

Церемония вручения премии «Золотой микрофон 2026» в номинации «Лучшая музыкальная запись года» в Латвии состоится 28 февраля 2026 года в Вентспилсе, в Олимпийском центре «Вентспилс».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

