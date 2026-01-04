Джулия Робертс — одна из самых дорогих актрис в мире, и конкурентов у нее немного. Понять, как ей это удается, поможет подборка лучших фильмов самой улыбчивой звезды Голливуда.

В октябре 2025 года Джулии Робертс исполнилось 58 лет. Она не боится постареть и впасть в забвение: активно снимается (пусть не всегда в кассовых широкоэкранных проектах), позирует для глянца и совершенствует навыки общения в соцсетях. А мы по-прежнему сильно любим ее — за большие глаза, ослепительную улыбку и огромный талант. Разве для того, чтобы пересмотреть какой-нибудь из фильмов Джулии Робертс нужен особый повод? Мы уверены, что нет. Выбирайте себе по вкусу и настроению.

«Красотка» (реж. Гарри Маршалл, 1990)

У Джулии Робертс уже была номинация на «Оскар» за фильм «Стальные Магнолии», но настоящая слава обрушилась на актрису после роли проститутки в фильме Гари Маршала «Красотка». Пожалуй, не найдется ни одной романтичной кисейной барышни, которая не знала бы наизусть сюжет самой романтичной истории о девушке легкого поведения. Надо отметить, что, невзирая на весьма неоднозначную профессию главной героини, картину никак нельзя назвать пошлой. Напротив, она переполнена романтикой и девичьей сентиментальностью настолько, что род деятельности Красотки перестает иметь какое бы то ни было значение.

Миллионер и проститутка — что может быть более впечатляющим? К тому же если это невероятно обаятельная Робертс и красавец-мужчина Ричард Гир… За роль Вивиан Джулия Робертс была номинирована на «Оскар», правда, статуэтку так и не получила, зато обзавелась «Золотым глобусом».

«12 друзей Оушена» (реж. Стивен Содерберг, 2004)

В мире кинематографа об этом фильме ходят легенды. Одна из многочисленных баек заключается вот в чем: Джордж Клуни, желая заманить Джулию Робертс в фильм «12 друзей Оушена», лично послал знаменитой актрисе письмо с просьбой согласиться на предложенную роль, а в качестве аргумента приложил к посланию двадцатидолларовую купюру с припиской: «Мне говорили, вы за роль берете двадцатку».

Кстати, у самого фильма интересная история создания. В 1961 году на экраны выходит фильм «11 друзей Оушена», который не принес ни кассовых сборов, ни лестных отзывов критиков. Юному режиссеру Стивену Содербергу безумно понравился этот фильм, и он мечтал когда-нибудь снять ремейк, вот только права выкупить не удавалось. Спустя немалое количество лет, долгожданные съемки все-таки состоялись, а успех… Здесь, нам кажется, слова неуместны — дальнейшую счастливую судьба фильма, успевшего за рекордно короткий срок стать классикой кинематографа, мы прекрасно знаем. Ну и конечно, Джулия — без нее, уверены, картина многое бы потеряла. В 2018 году вышел своеобразный «женский» сиквел классических «Друзей Оушена», где Джулия снялась с подругами — Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианной, Сарой Полсон.

«Ноттинг Хилл» (реж. Роджер Мичелл, 1999)

Романтическая комедия — излюбленный жанр Джулии. И действительно, здесь она как рыба в воде, и «Ноттинг Хилл» отличное тому подтверждение. Более того, картина была благосклонно принята критиками и одновременно стала самой кассовой в год выхода. Согласитесь, редкое и приятное сочетание.

«Ноттинг Хилл» — эдакий ремейк «Римских каникул» с Одри Хепберн. Нет, здесь не будет ни принцессы, ни журналиста, охотящегося за сенсациями, но зато случится потрясающая романтическая история между людьми из совершенно разных миров. Уильям Тэкер — скромный владелец книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Хилл, он любит свою работу, и жизнь, которую он проживает, в принципе, его вполне устраивает, но, как всякому нормальному мечтателю, ему чего-то не хватает. Жизнь Тэкера изменится в один момент — однажды популярная кинозвезда мирового уровня Анна Скотт заходит к нему в книжную лавку, чтобы купить путеводитель…

«Свадьба лучшего друга» (реж. Пол Хоган, 1997)

Если и изучать историю традиционной американской романтической комедии, то исключительно по этому фильму. Конечно, это далеко не первый пример, зато один из наиболее ярких. История проста, но, тем не менее, стара, как мир, и вечно актуальна: Джулиана и Майкл еще в университете заключили договор, что поженятся, если не найдут себе партнеров до 28 лет. Спустя девять лет Майкл женится на другой, а подружкой невесты становится Джулиана, внезапно осознающая, что любит Майкла. Правда, в отличие от большинства фильмов такого рода, сюжет этой картины будет развиваться совершенно непредсказуемо. Джулиана не планирует оплакивать жестокую судьбу, закрывшись в комнате: в ее планах вернуть Майкла и доказать ему серьезность своих намерений.

«Эрин Брокович» (реж. Стивен Содерберг, 2000)

И вот, наконец, долгожданный «Оскар»! И, кстати, вполне заслуженно — Джулия сыграла персонажа с богатой историей и совсем неоднозначным характером. К тому же фильм основан на реальных событиях, а такие истории всегда завораживают — ведь каждой женщине приятно думать, что это могло произойти и с ней.

Эрин Брокович, мать одиночка с тремя детьми на руках, попадаев в аварию по вине другого водителя, но адвокату не удается добиться справедливости в ее деле. Эрин остается без средств к существованию и логично считает, что адвокат теперь просто обязан ее трудоустроить. Кто бы мог подумать, чем закончится просьба женщины, которая даже не имеет юридического образования. От природы любопытная новоиспеченная сотрудница адвокатской конторы слишком внимательно читает почту. И простое дело о недвижимости заканчивается одним из самых громких судебных процессов по защите прав людей, пострадавших в результате загрязнения окружающей среды. Острый сюжет с примесью искрометного юмора и хеппи-энд в финале — прекрасное кино.

«Белоснежка и месть гномов» (реж. Тарсем Синх, 2012)

История Белоснежки, вынужденной бежать из отчего дома по причине своей небывалой красоты и зависти мачехи, волнует многих кинематографистов. Как только не пересказывали старинную сказку! А вот еще один нетривиальный вариант авторства Тарсем Синх. В этой ленте Белоснежка умеет драться как заправская разбойница, а принц больше похож на инфантильного маменькиного сынка, который с одной стороны и готов полюбить красавицу, а с другой — по первому зову бросается к королеве, не в силах выбрать, на чьей же он стороне, и главное: какая именно сторона плохая. Робертс здесь определенно прекрасна. Во-первых, мы нечасто видим ее в роли отрицательного персонажа, а во-вторых, даже для злой мачехи она невероятно обаятельна. Так что принцу не позавидуешь: выбор-то действительно будет нелегким.

«Ешь, молись, люби» (реж. Райан Мерфи, 2010)

Как иногда нам хочется сбежать от повседневности, быта, серости, которые съедают нас изнутри! Поменять хоть что-то, вырваться на улицу из привычного пространства, вдохнуть городской воздух. Все плохо? Нет, никаких глобальных разрушений не произошло, но что-то не так, а что именно — нельзя понять, пока не отправишься в путешествие.

Кто-то сказал: не мечтай о переезде — переезжай. Героиня Джулии Робертс, панически боясь перемен (как, наверное, всем мы, ну или, по крайней мере — добрая половина) все-таки решается отправиться в долгий путь без четкого плана, зная лишь примерный маршрут: отличное решение, чтобы определиться, наконец, с тем, что ты хочешь на самом деле.

Элизабет Гилберт в исполнении потрясающей Джулии Робертс едет сначала в Италию, где познает все тонкости самого музыкального в мире языка, а также вкуснейшей на планете кухни, затем — в Индию, чтобы поближе познакомиться с самой собой, и наконец — к морю, чтобы завершить свое грандиозное путешествие под шум прибоя. Однако расслабиться на побережье ей не удается, ведь впереди ее ждет самое главное приключение, которое только может случиться со свободной (одинокая — совсем не то слово) женщиной, — любовь.

«Сбежавшая невеста» (реж. Гарри Маршалл, 1999)

Без этого фильма не обходится ни одна подборка романтических комедий, а также фильмов с Робертс. После грандиозного успеха «Красотки» команда Маршалла снова собралась вместе — создать еще один маленький шедевр.

У каждого свои фобии, и у главной героини фильма они тоже есть — она боится замужней жизни. Мэгги уже не первый раз идет под венец и снова решает сбежать с собственной свадьбы. Такой номер героиня проделывала уже четырежды, чем сильно заинтересовывает столичного журналиста, находящегося в поиске новых интересных сюжетов для своей колонки. Однако Мэгги, которая находится в одном шаге от новой попытки выйти замуж, статья Айка, мягко говоря, не нравится. Девушка добивается увольнения наглого журналиста, а тот в отместку едет к ней на свадьбу, дабы лично убедиться в том, что все написанное им — правда.

«В постели с врагом» (реж. Джозеф Рубен, 1991)

Психологический триллер для женщин. Да-да, это абсолютно женское кино. Со стороны, кажется, что Лора и Мартин — идеальная супружеская пара, на людях Мартин производит впечатление настоящего ангелочка, но все меняется, стоит им только остаться наедине. Мартин — ярчайший пример домашнего тирана: он издевается на Лорой, превращая ее жизнь в сущий ад. Абсолютно очевидно становится то, что уж лучше умереть, чем продолжать существовать в перманентном кошмаре.

И Лора действительно умирает, правда, не по-настоящему. Теперь она не существует исключительно для своего супруга и своей прошлой жизни. И все бы могло закончиться хорошо, но Мартин, похоже, несмотря на свои садистские наклонности, действительно любит жену. Именно поэтому спустя продолжительное время он находит Лору и начинает преследовать. Захватывающее динамичное действие, любовь в сочетании с ужасом перед тем, кого любишь. Это стоит видеть, хотя бы для того, чтобы пополнить свои знания в области хорошего кино.