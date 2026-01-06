Вечером 11 января в 17:00 в концертном зале «Ave Sol» Рижский православный камерный хор «Благовест» приглашает начать Новый год с православного рождественского концерта – духовного музыкального события, которое позволит ощутить светлую атмосферу Рождества Христова.

Программа, подготовленная хором «Благовест», станет незабываемой встречей в музыке, где каждый звук превращается в молитву, а тишина — в пространство для глубоких размышлений. Хор исполнит рождественские колядки, церковные гимны и духовные произведения, наполненные молитвой, радостью и торжественностью.

В песнях переплетутся музыкальные настроения разных эпох и стилей — от глубоко духовных произведений Артемия Веделиса и академически утонченной, полифонически виртуозной музыки Сергея Танеева до контрастного, современного звучания Альфреда Шнитке и лирической, проникновенной мелодии Раймонда Паулса, которые вместе создадут эмоционально насыщенное музыкальное полотно, в котором древнее и современное сливаются в гармоничном синтезе.

Художественный руководитель - Александр Брандавс, дирижеры Оксана Черкасова и Янис Кокинс. Ведущей концерта станет Ирина Винник.