До 15 марта в парижском Центре Помпиду проходит масштабная ретроспектива поэтического документального кино стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. В программу вошли 52 фильма, созданные во второй половине XX века. Откроет цикл самая известная работа латвийского режиссера Юриса Подниекса — картина «Легко ли быть молодым?» (1986).

Программа под названием Poétiques baltes – Estonie, Lettonie, Lituanie стартовала 7 января и продлится до середины марта. Куратор цикла, французский киновед Арно Ие, поясняет, что выбор балтийского кино 1960-х — начала 2000-х годов для показа в 2026 году был сделан осознанно. По его словам, организаторы не ставят целью сопоставление исторических периодов или утверждение идеи повторяемости истории, однако в этих фильмах отчетливо прослеживаются параллели с прошлым и современной геополитической напряженностью в регионе — в странах, граничащих с Россией, которая не отказалась от стремлений к восстановлению своей «империи».

Латвию в программе представляют 17 документальных лент, снятых в период с 1961 по 1993 год. Среди авторов — Юрис Подниекс, Герц Франк, Айварс Фрейманис, Иварс Селецкис, Ансис Эпнерс, Иварс Краулитис и Дайнис Клява. Латвийские фильмы демонстрируются в одном ряду с работами литовских и эстонских режиссеров.

После демонстрации фильма-открытия 7 января в Посольстве Латвии в Париже состоялась дискуссия «Латвийское документальное кино — от поэтики к политике». Модератором встречи выступила французская кинокритик и режиссер Софи-Катрин Галле.

В феврале к показам и обсуждениям присоединится латвийский киновед Зане Балчус — руководитель Форума документального кино стран Балтийского моря. Она будет представлять фильмы и отвечать на вопросы аудитории.

Отдельный раздел программы в Центре Помпиду будет посвящен современным документальным работам режиссера Лайлы Пакалнини. Зрителям покажут фильмы «Ложка» (2019), «Первый мост» (2020), «Дома» (2021) и «Конечные точки» (2024).

Лайла Пакалнинa также лично посетит Париж и встретится со зрителями. Этот блок получил название «Лайла Пакалнинa. Возвращение» — в знак памяти о масштабной ретроспективе ее фильмов, состоявшейся в Центре Помпиду в 2019 году.

Центр Помпиду был открыт в Париже в 1977 году и сегодня считается одним из ключевых центров современного искусства в Европе. Ежегодно его посещают около 3,5 миллиона человек.