Композитору и пианисту Раймонду Паулсу сегодня исполняется 90 лет, и в честь этого юбилея состоится специальное мероприятие, посвященное маэстро.

Организовало торжественное мероприятие в узком кругу приглашенных гостей в соответствии с пожеланиями маэстро. Во время мероприятия Паулсу будет выражена благодарность за его вклад в культурную среду Латвии.

"Латвийская культура немыслима без композиций, созданных Раймондом Паулсом, и это событие служит данью уважения и благодарности его труду", - подчеркнула представитель организатора мероприятия.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Его творчество охватывает несколько музыкальных жанров, прежде всего песенный жанр, а также музыку для театра, кино и музыкального театра. Паулс является иконой латышской культуры, чьи мелодии получили широкую известность далеко за пределами Латвии.

Маэстро был музыкальным руководителем, главным дирижером и пианистом Рижского эстрадного оркестра, основал и возглавлял вокально-инструментальный ансамбль "Модо", работал на Латвийском радио и телевидении, где руководил профессиональными музыкальными коллективами и редакциями музыкальных программ.

Помимо творческой деятельности, Паулс занимал административные и политические должности: был председателем Государственного комитета по культуре Латвийской ССР, министром культуры Латвии, советником президента по вопросам культуры и депутатом Сейма.

За заслуги в области культуры Паулс удостоен нескольких высоких наград. 18 ноября 2025 года ему был присвоен орден Трех звезд I степени.