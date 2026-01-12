В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Режиссер Пол Томас Андерсон удостоился нескольких наград за фильм "Битва за битвой".

Британский актер, 16-летний Оуэн Купер, снявшийся в "Переходном возрасте" (Adolescence), победил в категории лучшая "мужская роль второго плана, исполненная в телеформате". Об этом было объявлено в воскресенье, 11 января, в ходе 83-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния).

Киноработа также признана лучшим мини-сериалом. Обладателем награды как лучший актер мини-сериала стал сыгравший в "Переходном возрасте" отца Стивен Грэм. Он же - один из авторов сценария.

Лучшая актриса мини-сериала - Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса", Dying for Sex). Она сыграла женщину, которой диагностировали рак груди. Она бросает мужа, с которым прожила пятнадцать лет, и начинает исследовать свою сексуальность.

Режиссер Пол Томас Андерсон удостоился нескольких наград

Американский режиссер Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотых глобусов" за фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another) с Леонардо Ди Каприо в главной роли в категориях "лучшая режиссура" и "лучший сценарий". Лента рассказывает о бывшем члене леворадикальной экстремистской группировки.

Обладатель награды в номинации "лучшая мужская роль второго плана в кинофильме" - Стеллан Скарсгард, снявшийся в фильме "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi). Картина - о некогда знаменитом кинорежиссере и его взаимоотношениях со взрослыми дочерями.

В аналогичной "женской" номинации обладательницей "Золотого глобуса" стала актриса Тияна Тейлор за фильм "Битва за битвой".

"Лучший анимационный кинофильм" - "Кей-поп-охотницы на демонов"

Лучшим анимационным кинофильмом стал "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters). Лента посвящена женской кей-поп-группе Huntrix, участницы которой голосами охраняют людей от демонов.

Лучшим комедийным сериалом в Беверли-Хиллз назвали "Киностудию" (The Studio). В номинациях "лучшие актер и актриса в комедийном сериале" отмечены Сет Роген ("Киностудия") и Джин Смарт ("Хитрости", Hacks).

"Киностудия" рассказывает о Continental Studios, где пытаются снять дорогостоящий фильм с супергероями. "Хитрости" посвящены судьбе комедиантки Деборы Вэнс в Лас-Вегасе.

"Лучший драматический сериал" - о "неотложке" в Питтсбурге

"Питт" (The Pitt) награжден "Золотым глобусом" как "лучший драматический сериал". В нем показываются будни врачей отделения неотложной помощи в Питтсбурге.

Наград в категориях "лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "лучшая женская роль в драматическом сериале" удостоились Ноа Уайли ("Питт") и Рэй Сихорн ("Одна из многих", Pluribus).

"Золотой глобус" вручается более чем в 20 категориях

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается более чем в 20 категориях. Она была учреждена в октябре 1943 года, первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года.

Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", расцениваются как главные претенденты на премию "Оскар", в этом году ее вручат 15 марта.