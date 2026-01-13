Baltijas balss logotype
Путин лично пожелал Раймонду Паулсу душевной бодрости 1 1525

Культура &
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин лично пожелал Раймонду Паулсу душевной бодрости
ФОТО: LETA

Вслед за президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем самого известного латвийского композитора (а возможно самого известного в мире латыша) поздравил другой президент – российский.

Раймонду Паулсу из Москвы была отправлена телеграмма (дошла ли?). В ней говорится:

«Уважаемый Раймонд Волдемарович, сердечно поздравляю Вас с 90-летием.

И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью.

Желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

С уважением, Владимир Путин».

Как сообщал bb.lv, одним из первых Маэстро в день его 90-летнего юбилея поздравил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

#президент #Латвия #культура #музыка #Раймонд Паулс #юбилей #композитор #поздравление #Россия
Оставить комментарий

(1)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    14-го января

    Всё правильно пожелал. Молодец, проявил должное внимание. Присоединяюсь. Раймонд Паулс- мой самый уважаемый латыш.

    4
    1

