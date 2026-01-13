Вслед за президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем самого известного латвийского композитора (а возможно самого известного в мире латыша) поздравил другой президент – российский.
Раймонду Паулсу из Москвы была отправлена телеграмма (дошла ли?). В ней говорится:
«Уважаемый Раймонд Волдемарович, сердечно поздравляю Вас с 90-летием.
И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью.
Желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.
С уважением, Владимир Путин».
Как сообщал bb.lv, одним из первых Маэстро в день его 90-летнего юбилея поздравил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
